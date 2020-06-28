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Чип MediaTek MT6853 позволит выпускать смартфоны с 5G за $100

28.06.2020 13:31

Компания MediaTek продолжает работать над процессорами, которые будут иметь поддержку сетей пятого поколения и позволят разрабатывать недорогие модели смартфонов.
Согласно последним сообщениям инсайдеров, к выходу готовится процессор MediaTek MT6853. Упоминание об этом чипе уже обнаружили в базах, где также указано, что модель будет поддерживать 5G.

По информации источника, именно этот процессор позволит выпускать смартфоны 5G за $100.

Отмечается, что первые смартфоны на этом процессоре выйдут по цене около 140 долларов, затем появятся устройства стоимостью 120 долларов и позднее аппараты за 100 долларов.

Предположительно новый процессор дебютирует в третьем квартале года, а какой смартфон получит этот чип первым пока неизвестно.

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