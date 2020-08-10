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Caviar представила «космический» iPhone 12 Pro имени Илона Маска

10.08.2020 14:40

Российская компания Caviar показала свой новый проект, в котором использовала фрагмент корабля Илона Маска в еще не представленном iPhone 12 Pro. Caviar представила «космический» iPhone 12 Pro имени Илона Маска
Caviar представила «космический» iPhone 12 Pro имени Илона Маска, получивший название iPhone 12 Pro Discovery Musk Be On Mars.

При его создании использовался фрагмент корабля Crew Dragon. Фрагмент располагается под слоем из эпкосидной смолы в барельефе в виде взлетающего корабоя.

Caviar представила «космический» iPhone 12 Pro имени Илона Маска

Также в дизайне использовали титан черного цвета, а также присутствует фраза Musk Be On Mars (Маск будет на Марсе).

Такой смартфон, как и множество других созданных Caviar, будет выпущен ограниченным тиражом. Все планируется создать 19 экземпляров смартфона. Его стоимость составит 349 тыс. рублей минимум.

Caviar представила «космический» iPhone 12 Pro имени Илона Маска

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