Бюджетный смартфон Redmi 9A представили на рендерах

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.13 EUR/RUB: 77.54 BTC/USD: 8756.9

29 июля : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Бюджетный смартфон Redmi 9A представили на рендерах

29.06.2020 12:43

Бренд Redmi готовит к выходу новый смартфон, который, как предполагается, внешне будет похож на Redmi 7A.
На основании известных подробностей о модели зарубежные инсайдеры создали рендерные изображения с предполагаемой внешностью смартфона.

Есть данные, что модели Redmi 9A и Redmi 9C дебютируют уже 30 июня. Эти аппараты будут похожими между собой.

Например, им приписывают емкость батарея на 5 000 мАч, экрана диагональю 6,53 дюйма, а также процессор от MediaTek.

В частности, устройства могут получить чипы G25 или G35. Что касается рендеров Redmi 9A, то на них показали смартфон с обычным дизайном, схожим на Redmi 7A.

В Европе этот аппарат должен выйти по цене около 100 евро.

Бюджетный смартфон Redmi 9A представили на рендерах Бюджетный смартфон Redmi 9A представили на рендерах Бюджетный смартфон Redmi 9A представили на рендерах

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги