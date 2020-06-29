Бюджетный смартфон Redmi 9A представили на рендерах

Бренд Redmi готовит к выходу новый смартфон, который, как предполагается, внешне будет похож на Redmi 7A.

На основании известных подробностей о модели зарубежные инсайдеры создали рендерные изображения с предполагаемой внешностью смартфона.

Есть данные, что модели Redmi 9A и Redmi 9C дебютируют уже 30 июня. Эти аппараты будут похожими между собой.

Например, им приписывают емкость батарея на 5 000 мАч, экрана диагональю 6,53 дюйма, а также процессор от MediaTek.

В частности, устройства могут получить чипы G25 или G35. Что касается рендеров Redmi 9A, то на них показали смартфон с обычным дизайном, схожим на Redmi 7A.

В Европе этот аппарат должен выйти по цене около 100 евро.