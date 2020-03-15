Бюджетный Samsung Galaxy M21 получит неплохие характеристики

Официально новый смартфон представлен еще не был, но уже известны его основные характеристики, которые, как оказалось, очень даже неплохие.

Во сколько оценят бюджетный смартфон Samsung Galaxy M21 пока неизвестно. Его габариты будут следующими: 159 х 75,1 х 8,9 мм, вес – 188 г.

Диагональ экрана составит 6,4 дюйма, а выполнен он по технологии AMOLED и имеет разрешение Full HD+. Процессор в новинке используют Exynos 9611.

Оперативной памяти будет 4 или 6 ГБ, а встроенной – 64 или 128 ГБ. Автономность смартфону будет обеспечивать аккумулятор на 6 000 мАч.

В основной камере Galaxy M21 предложат три модуля – 48, 8 и 5 Мп. Селфи-камера получит разрешение 20 Мп.