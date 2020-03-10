Бюджетный Samsung Galaxy A21s получит батарею на 5 000 мАч

Бюджетный Samsung Galaxy A21s получит батарею на 5 000 мАч10.03.2020 13:24
Похоже компания Samsung намерена предложит все свои недорогие аппараты с емкими аккумуляторами.
То же касается и модели Samsung Galaxy A21s, о которой стали известны новые подробности.
В том числе источники опубликовали и снимок аккумулятора новинки. Презентация Galaxy A21s состоится уже скоро.
Модель имеет кодовое обозначение SM-A217F и получит батарею EB-BA217ABY. Ее емкость составит 5 000 мАч.
Еще известно, что в модели установят экран Infinity-O, основную камеру с 4 датчиками, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели.
Какой именно процессор Exynos получит смартфон пока неизвестно, а вот оперативной памяти будет 4 ГБ минимум, тогда как встроенной окажется 32 или 64 ГБ.
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