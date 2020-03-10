Бюджетный Samsung Galaxy A21s получит батарею на 5 000 мАч

Похоже компания Samsung намерена предложит все свои недорогие аппараты с емкими аккумуляторами.

То же касается и модели Samsung Galaxy A21s, о которой стали известны новые подробности.

В том числе источники опубликовали и снимок аккумулятора новинки. Презентация Galaxy A21s состоится уже скоро.

Модель имеет кодовое обозначение SM-A217F и получит батарею EB-BA217ABY. Ее емкость составит 5 000 мАч.

Еще известно, что в модели установят экран Infinity-O, основную камеру с 4 датчиками, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Какой именно процессор Exynos получит смартфон пока неизвестно, а вот оперативной памяти будет 4 ГБ минимум, тогда как встроенной окажется 32 или 64 ГБ.