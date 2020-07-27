Меню
Поиск

USD/RUB: 71.6 EUR/RUB: 83.1 BTC/USD: 8756.9

27 августа : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем

27.07.2020 09:12

Компания Asus рассекретила свой новый смартфон, который отличился тем, что имеет частоту обновления экрана 160 Гц. Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем
Речь идет о модели Asus ROG Phone 3, которая стала первой в мире с такой частотой обновления дисплея. Экран в аппарате имеет диагональ 6,59 дюйма, а его разрешение составляет 2340 x 1080 точек.

В настройках смартфона есть выбор между режимами 60, 90, 120, 144 и 160 Гц. О 160-герцовом дисплее во время презентации в компании не упомянули.

В основе нового аппарата располагается процессор Snapdragon 865+, то есть смартфон стал первым в мире, который получил улучшенную версию топового процессора 2020 года.

Аккумулятор в новинке имеет емкость 6 000 мАч с поддержкой зарядки на 33 Вт, оперативной памяти заявлено до 16 ГБ, а встроенной будет 512 ГБ.

В основной камере игрового аппарата установлено три датчика разрешением 64, 13 и 5 Мп, а фронтальная камера имеет модуль на 24 Мп. В аппарате стоит отметить еще поддержку NFC, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO) и Bluetooth 5.1.

Asus ROG Phone 3 будет представлен в упрощенном варианте с процессором Snapdragon 865 и памятью 8/256 ГБ по цене от 799 евро, а также в топовых исполнениях 12/512 ГБ и 16/512 ГБ, оцененных в 999 и 1 099 евро соответственно.

Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги