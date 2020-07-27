Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем

Компания Asus рассекретила свой новый смартфон, который отличился тем, что имеет частоту обновления экрана 160 Гц.

Речь идет о модели Asus ROG Phone 3, которая стала первой в мире с такой частотой обновления дисплея. Экран в аппарате имеет диагональ 6,59 дюйма, а его разрешение составляет 2340 x 1080 точек.

В настройках смартфона есть выбор между режимами 60, 90, 120, 144 и 160 Гц. О 160-герцовом дисплее во время презентации в компании не упомянули.

В основе нового аппарата располагается процессор Snapdragon 865+, то есть смартфон стал первым в мире, который получил улучшенную версию топового процессора 2020 года.

Аккумулятор в новинке имеет емкость 6 000 мАч с поддержкой зарядки на 33 Вт, оперативной памяти заявлено до 16 ГБ, а встроенной будет 512 ГБ.

В основной камере игрового аппарата установлено три датчика разрешением 64, 13 и 5 Мп, а фронтальная камера имеет модуль на 24 Мп. В аппарате стоит отметить еще поддержку NFC, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO) и Bluetooth 5.1.

Asus ROG Phone 3 будет представлен в упрощенном варианте с процессором Snapdragon 865 и памятью 8/256 ГБ по цене от 799 евро, а также в топовых исполнениях 12/512 ГБ и 16/512 ГБ, оцененных в 999 и 1 099 евро соответственно.