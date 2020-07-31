Apple Watch Series 6 научат измерять уровень кислорода в крови

Компания Apple в этом году представит несколько новых продуктов, помимо флагманских смартфонов, о которых сообщения появляются регулярно.

В числе новинок будут и обновленные Apple Watch Series 6, о которых недавно рассказал инсайдер.

По его информации, Apple Watch Series 6 разрабатываются при участии производителя ASE Technology, с которым американская компания заключила сделку.

Однако самой важной информацией из опубликованной становятся данные о возможностях модели. Если верить источнику, то Apple Watch Series 6 научат измерять кислород в крови.

Ранее упоминание о такой возможности обнаруживали в бета-версии watchOS 7. Как будет реализована данная технология и насколько она будет точно проводить измерения пока неизвестно.

По одной из версий, для измерения уровня кислорода в крови в Apple Watch Series 6 будет установлен специальный сенсор.