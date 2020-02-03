99 смартфонов в Германии создали серьезную пробку на дороге

Сервис Google Maps является очень популярным и он сейчас установлен на большом количестве смартфонов.

Именно смартфоны пользователей позволяют определять загруженность дорог и среднюю скорость движения транспортных средств на определённом участке.

Энтузиаст Саймон Векерт решил наглядно продемонстрировать, как на самом деле работают карты на улицах города.

Он решил сделать виртуальную пробку на пустой дороге. Для этого он использовал тележку, в которую погрузил 99 работающих смартфонов, пишет «Твоё Авто».

С этими гаджетами Векерт не спеша начал двигаться по пустой улице, при этом на карте отображался затор.

Все свои действия Саймон Векерт записал на видео и показал его общественности.

