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Выпущен Lenovo K12 Note с Snapdragon 662, тройными камерами и объемной батареей

05.11.2020 15:39

Lenovo K12 Note официально вышел на этой неделе. Незаметно анонсированный смартфон появился как обновленная версия индийского Moto G9 (также известного в Европе как Moto G9 Play). K12 имеет высокий дисплей с соотношением сторон экрана, 48-мегапиксельную тройную камеру и батарею большого размера.

Lenovo K12 Note имеет 6,5-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей. На устройстве установлена ​​ОС Android 10. На задней стороне телефона есть датчик отпечатка пальцев, а на правой стороне есть специальная кнопка для доступа к Google Assistant.

Snapdragon 662 это набор микросхем вместе с 4 Гб оперативной памяти. Они предлагают большую внутреннюю память объемом 128 ГБ и общий слот для SIM-карты. Так же поддерживаются батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 15 Вт.

Lenovo K12 Note обладает 8-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней стороне телефона расположен модуль камеры квадратной формы, который включает 48-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельную линзу для увеличения глубины резкости. Телефон предлагает пользователям другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

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