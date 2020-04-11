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Возрожденная «раскладушка» Moto Razr получила золотую версию

11.04.2020 17:45

Теперь смартфон представлен в новом цвете, который был у оригинального кнопочного телефона.
Новый Moto Razr был представлен еще в ноябре прошлого года.

Этот аппарат имеет складной экран, процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а его аккумулятор получил емкость на 2 510 мАч.

Стоимость такого смартфона составляет 1,5 тыс. долларов, а это порядка 110 тыс. рублей. Что касается новой версии Moto Razr, то она теперь имеет золотой корпус.

Напомним, что этот аппарат пока представлен только в Индии, США и некоторых других странах, тогда как до российского рынка он пока не добрался.

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