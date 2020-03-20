В сети показали отмененные смартфоны от создателя Android

Дизайнер отмененным смартфонов сам опубликовал изображения устройств.

Речь идет о прототипах Essential PH-2 и PH-3, которые так и не получили серийного продолжения.

Сама компания Essential была ликвидирована, а модель PH-1 так и осталась единственной, выпущенной компанией.

При этом до ухода компании с рынка велась разработка еще двух аппаратов, которые и показали в Сети.

Essential PH-2 практически не отличается от PH-1, а вот Essential PH-3 получил дизайн, который оказался не похожим на предыдущие две модели.

Essential PH-3 должен был стать первым недорогим аппаратом в линейке.