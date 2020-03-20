В сети показали отмененные смартфоны от создателя Android

В сети показали отмененные смартфоны от создателя Android20.03.2020 23:36
Дизайнер отмененным смартфонов сам опубликовал изображения устройств.
Речь идет о прототипах Essential PH-2 и PH-3, которые так и не получили серийного продолжения.
Сама компания Essential была ликвидирована, а модель PH-1 так и осталась единственной, выпущенной компанией.
При этом до ухода компании с рынка велась разработка еще двух аппаратов, которые и показали в Сети.
Essential PH-2 практически не отличается от PH-1, а вот Essential PH-3 получил дизайн, который оказался не похожим на предыдущие две модели.
Essential PH-3 должен был стать первым недорогим аппаратом в линейке.
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