В Geekbench протестирован Samsung Galaxy A41 с Helio P65 и 4 ГБ ОЗУ

В базе бенчмарка обнаружили новую бюджетную модель от компании Samsung.

Новинка имеет модельный номер SM-A415F, и ожидается, что на рынок она выйдет под названием Samsung Galaxy A41.

В модели, исходя из данных Geekbench, будет установлен процессор MediaTek Helio P65, а объём оперативной памяти составит 4 ГБ.

Возможно будут и другие версии, но пока неизвестно какие. Работать аппарат будет под управлением ОС Android 10.

Стоит отметить, что процессор от MediaTek окажется на 20% мощнее, чем Exynos 7904, устанавливаемый в актуальный Galaxy A40.

Еще Galaxy A41 приписывают основную камеру с 4 модулями во главе с 48-мегапиксельным датчиком. Селфи-камера в модели будет на 25 Мп, а за ее автономность ответит АКБ на 3 500 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки.

Предполагается, что смартфон будет представлен в ближайшее время.