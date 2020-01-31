В Geekbench протестирован Samsung Galaxy A41 с Helio P65 и 4 ГБ ОЗУ

В Geekbench протестирован Samsung Galaxy A41 с Helio P65 и 4 ГБ ОЗУ31.01.2020 14:47
В базе бенчмарка обнаружили новую бюджетную модель от компании Samsung.
Новинка имеет модельный номер SM-A415F, и ожидается, что на рынок она выйдет под названием Samsung Galaxy A41.
В модели, исходя из данных Geekbench, будет установлен процессор MediaTek Helio P65, а объём оперативной памяти составит 4 ГБ.
Возможно будут и другие версии, но пока неизвестно какие. Работать аппарат будет под управлением ОС Android 10.
Стоит отметить, что процессор от MediaTek окажется на 20% мощнее, чем Exynos 7904, устанавливаемый в актуальный Galaxy A40.
Еще Galaxy A41 приписывают основную камеру с 4 модулями во главе с 48-мегапиксельным датчиком. Селфи-камера в модели будет на 25 Мп, а за ее автономность ответит АКБ на 3 500 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки.
Предполагается, что смартфон будет представлен в ближайшее время.
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