Samsung готовит к выходу новый недорогой смартфон Galaxy M21

Новая модель смартфона уже есть в базах Wi-Fi Alliance и Geekbench.

Благодаря бенчмарку уже известны основные характеристики, а дополнительную информацию опубликовали инсайдеры.

Итак, Samsung готовит к выходу новый недорогой смартфон с названием Galaxy M21. Его модельный номер – SM-M215F/DS.

Смартфон будет работать на процессоре Exynos 9611 под управлением операционной системы Android 10. Оперативной памяти будет 4 ГБ, а вот встроенной предложат 64 или 128 ГБ.

На задней панели устройства расположится тройная основная камера, модули которой будут находиться в прямоугольном блоке.

Подобное решение появится и в других смартфонах 2020 года. О сроках презентации Galaxy M21, также как и о стоимости информации пока нет.