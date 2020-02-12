Флагман Oppo Find X2 появился на живых фотографиях

Уже на следующей неделе компания Oppo проведет презентацию нового флагманского смартфона.

При этом инсайдеры публикуют живые фотографии, рассекречивая дизайн нового смартфона. Как сообщается, Oppo Find X2 был замечен в рекламе для Вьетнама.

Также источник указывает, что под смартфоном находится аккумулятор, который как известно будет иметь поддержку 65-ватной зарядки.

Уже известно, что в новинке будет установлен процессор Snapdragon 865, экран AMOLED с частотой 120 Гц, а фронтальная камера будет располагаться в отверстии.

Премьера Oppo Find X2 состоится 22 февраля.