Флагман Oppo Find X2 появился на живых фотографиях

Флагман Oppo Find X2 появился на живых фотографиях12.02.2020 18:21
Уже на следующей неделе компания Oppo проведет презентацию нового флагманского смартфона.
При этом инсайдеры публикуют живые фотографии, рассекречивая дизайн нового смартфона. Как сообщается, Oppo Find X2 был замечен в рекламе для Вьетнама.
Также источник указывает, что под смартфоном находится аккумулятор, который как известно будет иметь поддержку 65-ватной зарядки.
Уже известно, что в новинке будет установлен процессор Snapdragon 865, экран AMOLED с частотой 120 Гц, а фронтальная камера будет располагаться в отверстии.
Премьера Oppo Find X2 состоится 22 февраля.
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