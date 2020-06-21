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Флагманский планшет Samsung получит батарею на 10 090 мАч

21.06.2020 15:37

Похоже компания Samsung решила предлагать емкие аккумуляторы не только для среднебюджетных смартфонов, но и в своих планшетах.
Новый флагманский планшет уже заметили в базах регуляторов, за счет которых стали известны первые подробности о грядущем устройстве.

Как выяснилось, флагманский планшет Samsung получит батарею на 10 090 мАч, а работать он будет на процессоре Snapdragon 865.

В модели Galaxy Tab S7+, которой и приписывают такой большой аккумулятор, будет установлен 12,4-дюймовый экран, а более доступная версия Galaxy Tab S7 получит экран на 11 дюймов и АКБ на 7 040 мАч.

Другие данные о планшетах пока не раскрывают.

Флагманский планшет Samsung получит батарею на 10 090 мАч

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