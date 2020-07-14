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В Роскачестве составили рейтинг лучших музыкальных приложений

14.07.2020 10:18

Специалисты Роскачества протестировали приложения для прослушивания музыки, предназначенные для ОС iOS и Android.
Все рассмотрели 11 приложений для Android и 10 для iOS. Оказалось, что 15 из всех приложений получили оценку более четырех баллов.

В некоторых приложениях выявили отсутствие предупреждения о композиции, в которой присутствует ненормативная лексика.

В частности, к таким программам отнесли «Звук», «Музыка Билайн», Sound Cloud и Zaycev. Что касается самых лучших приложений, то ими оказались «МТС Music» и Apple Music, а еще в списке оказалась «Яндекс.Музыка».

К остальным приложениям были претензии, но они не являются критичными.

Наиболее безопасными, если говорить об информационной безопасности, оказались такие приложения как: «Звук» и BOOM, YouTube Music (на iOS) и BOOM, «Google Play Музыка» и YouTube Music (на Android). Опасных приложений специалисты не обнаружили.

Также были названы и самые удобные приложения на Android, а это «Яндекс.Музыка», BOOM и Deezer, и iOS — «Яндекс.Музыка», BOOM, Deezer и SoundCloud.

Лучшими приложениями по количеству положительных оценок из более 80 критериев назвали Apple Music, «Яндекс.Музыка» и BOOM на iOS и МТС Music, Deezer и BOOM на Android.

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