Составлен рейтинг самых безопасных смартфонов 2020 года

Самые безопасные смартфоны в плане защиты данных пользователей были названы экспертами ресурса Gadget Hacks.

Специалисты изучали параметры ряда смартфонов и составили список, в который вошли самые безопасные модели.

При изучении учитывалось насколько надежно шифрование в устройстве, аппаратная безопасность, доступность VPN и многое другое.

Оказалось, что самым безопасным является Google Pixel 4 XL, а следом за ним в рейтинге оказались Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и крипто-сматртфон Finney.