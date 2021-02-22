Знаменитая анимация Nyan Cat была продана на аукционе за 43 млн рублей

Создатель знаменитой гифки решил ее обновить и выставить на продажу на криптовалютной платформе Foundation.

Анимация Nyan Cat с летающим радужным котом существует уже 10 лет.

В апреле гифка отпразднует свой юбилей, и вот к этой знаменательной дате ее создатель Крис Торрес решил выпустить обновленный вариант и выставить его на аукцион.

На торги гифку вставили на криптовалютной платформе Foundation, где она была продана за 300 эфиров, а это около 587 тыс. долларов или 43 млн рублей.