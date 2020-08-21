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Новый рекорд скорости интернета установлен

21.08.2020 13:20

Университетский колледж Лондона (UCL) зафиксировал самую высокую в мире скорость передачи данных, достигнув 178 терабит в секунду — или 178 000 000 мегабит в секунду — при использовании полосы пропускания 16,8 ТГц.

В два раза превышая производительность любой системы, развернутой в настоящее время в мире, скорость была близка к теоретическому пределу передачи данных, установленному американским математиком Клодом Шенноном в 1949 году.

В «реальном выражении» 178 терабит в секунду — это настолько быстро, что можно было бы загрузить всю библиотеку Netflix менее чем за секунду. Или потребуется меньше часа, чтобы загрузить данные, которые составили первое в мире изображение черной дыры — изображение настолько велико, что его нужно было хранить на полтонны жестких дисков и перевозить самолетом.

Рекорд был достигнут за счет передачи данных через гораздо более широкий диапазон цветов света или длин волн, чем обычно используется в оптоволокне. В то время как текущая инфраструктура использует ограниченную полосу частот 4,5 ТГц, на рынок выходят коммерческие системы с полосой пропускания 9 ТГц, для этого проекта исследователи использовали полосу 16,8 ТГц.

Для этого исследователи объединили различные технологии усилителя, необходимые для увеличения мощности сигнала в этой более широкой полосе пропускания и максимальной скорости, разработав новые созвездия геометрического формирования (GS). Это шаблоны комбинаций сигналов, которые наилучшим образом используют фазу, яркость и поляризационные свойства света, управляя свойствами каждой отдельной длины волны.

В UCL заявили, что преимуществом этого метода является то, что его можно без затрат развертывать в уже существующей инфраструктуре, модернизируя усилители, расположенные на оптоволоконных маршрутах с интервалами от 40 до 100 км. Это будет означать, что модернизация усилителя будет стоить 16 000 фунтов стерлингов, в то время как установка нового оптического волокна в городских районах может стоить до 450 000 фунтов стерлингов за километр.

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