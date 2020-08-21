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Старый веб-дизайн Facebook исчезнет в сентябре

21.08.2020 16:30

«Классический» интерфейс Facebook с иконической синей навигационной панелью вверху в сентябре исчезнет навсегда. Engadget сообщает, что обновлена страница поддержки Facebook, в которой говорится, что скоро у всех будет новый дизайн. Хотя вы можете временно вернуться к старому интерфейсу на сайте Facebook, кнопка предупреждает, что «классический Facebook больше не будет доступен с сентября».

Новый дизайн был анонсирован на конференции разработчиков Facebook в прошлом году и первоначально был реализован в приложениях сервиса для iOS и Android. В марте он получил широкое распространение на настольных компьютерах в качестве дополнительной функции, позволяющей людям при желании продолжать использовать старый дизайн. Однако в сентябре старый дизайн исчезнет навсегда.

Старый веб-дизайн Facebook исчезнет в сентябре

Новый интерфейс сильно отличается от того, что Facebook использовал на протяжении большей части своего существования. Он намного чище, включает намного больше белого пространства, а также есть темный режим для людей, которые увлекаются такими вещами. Функционально он также уделяет больше внимания функциям групп службы, а также заметно отображает ссылки на разделы Facebook Watch, Marketplace и Gaming на верхней панели навигации.

Это столь необходимое обновление по сравнению с захламленным прошлым, но трудно представить, что оно вернет пользователей Facebook, которые отказались от сервиса в последние годы.

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