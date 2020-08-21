Подержанные iPhone с предустановленной Fortnite продаются за 10 000 долларов

Запрет Apple популярной игры «Fortnite» в своем магазине приложений заставил предприимчивых продавцов попытаться быстро заработать.

На этой неделе eBay заполонили списки iPhone, с установленной игрой Battle Royale. При поиске по запросу «Fortnite iPhone» на аукционе было найдено более 675 результатов , многие из которых просили тысячи долларов за старые iPhone.

Один подержанный iPhone 8 Plus был продан в четверг утром за 3 250 долларов плюс 3,90 доллара за доставку. Другой, который был продан в понедельник через четыре дня после того, как Apple объявила о запрете, был продан по самой высокой цене за 4 750 долларов.

Списки подержанных телефонов обычно сопровождаются снимком экрана, показывающим, что предыдущий владелец загрузил популярную многопользовательскую игру.

На прошлой неделе Fortnite был удален из App Store — единственном способе загружать приложения на iPhone или iPad — после того, как разработчик Epic Games представил новую платежную систему, которая позволила ему обойти 30-процентное сокращение, которое Apple берет со всех транзакции приложений.

Впоследствии Epic подала в суд на Apple, а также на Google, которые также удалили его из своего магазина приложений по той же причине, обвинив технологических гигантов в монополистической практике и заявив, что им следует снизить комиссию, взимаемую с разработчиков приложений, полагающихся на их рынок.

На этой неделе разработчик игр попросил запретительный судебный приказ не позволять Apple прекращать действие своих учетных записей разработчиков и отключать их от инструментов разработки 28 августа.

Угрожающий шаг Apple окажет огромное влияние на всю индустрию мобильных игр, поскольку Epic также делает Unreal Engine — инструмент, который другие разработчики игр используют для создания своей трехмерной графики. По словам Epic, этот инструмент также используют миллионы других разработчиков, включая компании, занимающиеся медицинской визуализацией, и автомобильных дизайнеров.