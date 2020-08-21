Подержанные iPhone с предустановленной Fortnite продаются за 10 000 долларов

Подержанные iPhone с предустановленной Fortnite продаются за 10 000 долларов21.08.2020 16:44
Запрет Apple популярной игры «Fortnite» в своем магазине приложений заставил предприимчивых продавцов попытаться быстро заработать.
На этой неделе eBay заполонили списки iPhone, с установленной игрой Battle Royale. При поиске по запросу «Fortnite iPhone» на аукционе было найдено более 675 результатов , многие из которых просили тысячи долларов за старые iPhone.
Один подержанный iPhone 8 Plus был продан в четверг утром за 3 250 долларов плюс 3,90 доллара за доставку. Другой, который был продан в понедельник через четыре дня после того, как Apple объявила о запрете, был продан по самой высокой цене за 4 750 долларов.
Списки подержанных телефонов обычно сопровождаются снимком экрана, показывающим, что предыдущий владелец загрузил популярную многопользовательскую игру.
Epic Games проводит мероприятие Fortnite, посвященное иску Apple
На прошлой неделе Fortnite был удален из App Store — единственном способе загружать приложения на iPhone или iPad — после того, как разработчик Epic Games представил новую платежную систему, которая позволила ему обойти 30-процентное сокращение, которое Apple берет со всех транзакции приложений.
Впоследствии Epic подала в суд на Apple, а также на Google, которые также удалили его из своего магазина приложений по той же причине, обвинив технологических гигантов в монополистической практике и заявив, что им следует снизить комиссию, взимаемую с разработчиков приложений, полагающихся на их рынок.
На этой неделе разработчик игр попросил запретительный судебный приказ не позволять Apple прекращать действие своих учетных записей разработчиков и отключать их от инструментов разработки 28 августа.
Угрожающий шаг Apple окажет огромное влияние на всю индустрию мобильных игр, поскольку Epic также делает Unreal Engine — инструмент, который другие разработчики игр используют для создания своей трехмерной графики. По словам Epic, этот инструмент также используют миллионы других разработчиков, включая компании, занимающиеся медицинской визуализацией, и автомобильных дизайнеров.
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