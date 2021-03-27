Какие айфоны действительно стоят внимания?

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.76 EUR/RUB: 89.26 BTC/USD: 8756.9

28 апреля : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Какие айфоны действительно стоят внимания?

27.03.2021 23:05

Между флагманскими смартфонами есть довольно значительные различия. Особого внимания заслуживают айфоны, перечисленные ниже.

Выбор подходящей модели айфона

Первым делом нужно обратить внимание на размер дисплея. Компания Apple предлагает самые разнообразные гаджеты – от миниатюрных iPhone SE до весьма внушительных iPhone 12 Pro Max. Чем больше дисплей, тем удобнее смартфон для глаз, но тем труднее его держать в руке. Объем оперативной памяти должен обеспечивать стабильную работу девайса в многозадачном режиме. Шестнадцать гигабайт для 2021 года недостаточно, необходимо не менее тридцати двух гигабайт. Для фотоснимков хватит шестидесяти четырех гигабайт, а для записи видео – ста двадцати восьми гигабайт. Топовые айфоны оснащены тремя камерами с разным фокусным расстоянием. Емкость аккумулятора должна позволять устройству непрерывно работать в автономном режиме не менее суток.

Лучшие айфоны в первом полугодии 2021 года

В число заслуживающих внимания в начале 2021 года айфонов наряду с Apple IPhone 11 128 GB Black входят следующие модели:

  • iPhone 12. Эта базовая модель отличается наилучшим соотношением цена/качество. Благодаря плотному расположению пикселей изображение является четким и реалистичным даже в 10-15 см от лица. Заряда батареи хватает на 36 часов автономной работы или 17 часов просмотра видео.
  • iPhone 12 Pro Max. Главное отличие данной модели айфона от младших версий состоит в большом экране, диагональ которого равна 6,7 дюйма. Другая важная особенность – тройная камера, оснащенная объективом с 2,5-кратным зумом, благодаря чему обеспечивается исключительно высокое качество портретной съемки.
  • iPhone XS Max. Его стоимость значительно упала после появления на рынке 11 и 12 серий. В то же время этот гаджет позволяет пользоваться технологиями, которые являются недоступными для владельцев смартфонов на Android. Поддерживаемая двойной камерой технология Smart HDR обеспечивает возможность делать очень четкие фотоснимки с естественными расцветками в темноте.

Все айфоны в момент выхода существенно опережают флагманы, работающие на Android, и по качеству фотоснимков, и по инновационности, и по производительности. Поэтому даже седьмой айфон в 2021 году продолжает оставаться престижным и удобным. А двенадцатый айфон можно использовать в течение нескольких лет, после чего перепродать с выгодой для себя при выходе новой модели.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги