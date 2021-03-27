Какие айфоны действительно стоят внимания?

Между флагманскими смартфонами есть довольно значительные различия. Особого внимания заслуживают айфоны, перечисленные ниже.

Выбор подходящей модели айфона

Первым делом нужно обратить внимание на размер дисплея. Компания Apple предлагает самые разнообразные гаджеты – от миниатюрных iPhone SE до весьма внушительных iPhone 12 Pro Max. Чем больше дисплей, тем удобнее смартфон для глаз, но тем труднее его держать в руке. Объем оперативной памяти должен обеспечивать стабильную работу девайса в многозадачном режиме. Шестнадцать гигабайт для 2021 года недостаточно, необходимо не менее тридцати двух гигабайт. Для фотоснимков хватит шестидесяти четырех гигабайт, а для записи видео – ста двадцати восьми гигабайт. Топовые айфоны оснащены тремя камерами с разным фокусным расстоянием. Емкость аккумулятора должна позволять устройству непрерывно работать в автономном режиме не менее суток.

Лучшие айфоны в первом полугодии 2021 года

В число заслуживающих внимания в начале 2021 года айфонов наряду с Apple IPhone 11 128 GB Black входят следующие модели:

iPhone 12. Эта базовая модель отличается наилучшим соотношением цена/качество. Благодаря плотному расположению пикселей изображение является четким и реалистичным даже в 10-15 см от лица. Заряда батареи хватает на 36 часов автономной работы или 17 часов просмотра видео.

iPhone 12 Pro Max. Главное отличие данной модели айфона от младших версий состоит в большом экране, диагональ которого равна 6,7 дюйма. Другая важная особенность – тройная камера, оснащенная объективом с 2,5-кратным зумом, благодаря чему обеспечивается исключительно высокое качество портретной съемки.

iPhone XS Max. Его стоимость значительно упала после появления на рынке 11 и 12 серий. В то же время этот гаджет позволяет пользоваться технологиями, которые являются недоступными для владельцев смартфонов на Android. Поддерживаемая двойной камерой технология Smart HDR обеспечивает возможность делать очень четкие фотоснимки с естественными расцветками в темноте.

Все айфоны в момент выхода существенно опережают флагманы, работающие на Android, и по качеству фотоснимков, и по инновационности, и по производительности. Поэтому даже седьмой айфон в 2021 году продолжает оставаться престижным и удобным. А двенадцатый айфон можно использовать в течение нескольких лет, после чего перепродать с выгодой для себя при выходе новой модели.