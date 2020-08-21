Epic Games проводит мероприятие Fortnite, посвященное иску Apple

Epic проводит внутриигровое мероприятие Fortnite, посвященное ее юридическому спору с Apple.

Кубок #FreeFornite отпразднует «еще одну королевскую победу с друзьями на всех платформах» в это воскресенье, 23 апреля, с призами, в том числе одеждой для Tart Tycoon, персонажа, изображенного в пародии на рекламу Apple 1984 года.

Игроки, набравшие наибольшее количество очков в разных регионах (20 000 по всему миру), получат настоящую шляпу #FreeFortnite, которая явно повторяет классический логотип Apple. На прошлой неделе Apple удалила Fortnite из App Store после того, как Epic решила обойти свои комиссии с помощью нового варианта прямой оплаты. В ответ Epic подала иск и призвала своих поклонников поддержать этот шаг.

«Это последние дни, когда все сообщество Fortnite может играть вместе», — говорится в сообщении Epic на своем веб-сайте. «Apple заблокировала Fortnite в App Store, не позволяя игрокам обновляться до новых версий».

На этой неделе битва Epic с Apple обострилась из-за подачи временного запретительного судебного приказа в попытке помешать компании iOS лишить доступа разработчиков, включая поддержку Unreal Engine. Производитель Fortnite заявил в понедельник, что Apple сообщила ему, что с пятницы, 28 августа, учетные записи разработчиков Epic и инструменты разработки для iOS и Mac будут отключены. По словам Epic, это помешает Epic создавать программное обеспечение для платформ Apple, в том числе для промежуточного программного обеспечения Unreal Engine, которое он предлагает сторонним разработчикам.