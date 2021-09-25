[Решено] Браузер TOR не открывается или не работает в Windows 11 или 10

- Браузер TOR не открывается или не работает в Windows 11
- 1. Назначьте разрешение на полный доступ к папке браузера TOR
- 2. Отключить программное обеспечение безопасности
- 3. Проверьте подключение к Интернету
- 4. Получить новый IP-адрес
- 5. Убить процесс Firefox
- 6. Удалить файл parent.lock
- Работает ли браузер TOR в Windows 10?
- Как исправить неожиданный выход из TOR?
Большинство пользователей ПК знакомы с браузером TOR , особенно пользователи, которые являются «приверженцами» конфиденциальности в Интернете . Если у вас есть браузер, успешно установленный в вашей системе, но вы заметили, что браузер TOR не открывается и не работает на вашем ПК с Windows 11 или Windows 10, то этот пост предназначен для того, чтобы помочь вам с решениями или предложениями по приведению браузера в работоспособное состояние. которые могут позволить вам получить доступ к Dark Web, если вам нужно.
Наиболее вероятными виновниками проблемы являются следующие:
- Плохое интернет-соединение.
- Цензура интернет-провайдеров
- Вредоносное ПО / вирусное заражение.
- Неправильная дата и время на компьютере.
- Работает несколько экземпляров приложения Tor.
Браузер TOR не открывается или не работает в Windows 11
Если вы столкнулись с проблемой, когда браузер TOR не открывается или не работает в Windows 11/10, вы можете попробовать наши рекомендуемые решения ниже в произвольном порядке и посмотреть, поможет ли это решить проблему.
- Назначьте разрешение на полный доступ к папке браузера TOR
- Отключить программное обеспечение безопасности
- Проверьте подключение к Интернету
- Получить новый IP-адрес
- Убить процесс Firefox
- Удалить файл parent.lock
- Удалите и переустановите браузер TOR
- Используйте другой браузер конфиденциальности
- Свяжитесь с вашим интернет-провайдером
- Связаться со службой поддержки TOR
Давайте посмотрим на описание процесса, связанного с каждым из перечисленных решений.
Прежде чем приступить к решениям, приведенным ниже, вам необходимо убедиться, что часы вашего компьютера с Windows установлены на правильную дату и время . Кроме того, одновременно может работать только один экземпляр TOR, поэтому проверьте, запущен ли уже TOR в диспетчере задач. Если вы не уверены, вы можете просто перезагрузить компьютер. А если ваша система только что вышла из спящего или спящего режима, перезапустите браузер TOR или перезагрузите компьютер.
1. Назначьте разрешение на полный доступ к папке браузера TOR
Вы можете получить следующее сообщение об ошибке после установки TOR и попытки запустить браузер;
Браузер Tor не имеет разрешения на доступ к профилю. Измените разрешения файловой системы и повторите попытку.
В этом случае вы можете решить эту проблему, назначив разрешение «Полный доступ» для папки браузера TOR, а затем перезапустив браузер. По умолчанию TOR устанавливается в следующем месте на вашем локальном диске:
C: \ Program Files \ Tor Browser \ Браузер
Если это не сработало, попробуйте следующее решение.
2. Отключить программное обеспечение безопасности
Программное обеспечение безопасности (особенно от сторонних поставщиков), работающее на вашем ПК с Windows, может неправильно помечать браузер TOR, блокируя его открытие или правильную работу. В этом случае вам нужно будет внести TOR в белый список или отключить программное обеспечение безопасности.
Вы можете временно отключить Microsoft Defender, если это программное обеспечение безопасности, которое вы используете в своей системе. Также убедитесь, что TOR разрешен через брандмауэр Windows .
Если у вас установлено стороннее программное обеспечение безопасности, отключение программы во многом зависит от программного обеспечения безопасности — см. Руководство по эксплуатации. Как правило, чтобы отключить антивирусное программное обеспечение, найдите его значок в области уведомлений или на панели задач на панели задач (обычно в правом нижнем углу рабочего стола). Щелкните значок правой кнопкой мыши и выберите вариант отключения или выхода из программы.
3. Проверьте подключение к Интернету
Это решение требует, чтобы вы убедились, что у вас нет проблем с подключением к Интернету на вашем компьютере с Windows 11/10. Вы также можете попробовать перезапустить свое интернет-устройство (модем / маршрутизатор) и посмотреть, поможет ли это.
4. Получить новый IP-адрес
Браузер TOR спроектирован таким образом, чтобы работать совершенно по-другому, назначая новый IP-адрес, отличный от того, который назначен вашему компьютеру вашим интернет-провайдером. Если есть проблема с IP-адресом, вы можете столкнуться с этой проблемой. В этом случае вы можете перейти на сайт проекта TOR по адресу check.torproject.org, чтобы узнать, какой IP-адрес вам назначен в настоящее время. На сайте, чтобы получить новый IP-адрес, просто нажмите на палочку в браузере.
5. Убить процесс Firefox
Браузер TOR имеет ДНК Firefox. Итак, в этом случае вам, возможно, придется убить процесс Firefox, прежде чем TOR сможет работать на вашем компьютере с Windows 11/10. Кроме того, вы также можете перезапустить процесс проводника .
6. Удалить файл parent.lock
Чтобы удалить файл parent.lock на вашем ПК с Windows, сделайте следующее:
- Нажмите клавишу Windows + E, чтобы открыть проводник .
- Перейдите в указанное ниже место:
C: \ Users \ UserName \ Desktop \ Tor Browser \ Browser \ TorBrowser \ Data \ Browser \ profile.default
- Прокрутите папку и найдите файл parent.lock .
- Выберите файл и нажмите клавишу УДАЛИТЬ на клавиатуре. Кроме того , вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на файл и выберите Удалить из контекстного меню.
- Закройте проводник.
- Посмотрите, исправлена ли проблема с браузером TOR. Если нет, попробуйте следующее решение.
7. Удалите и переустановите браузер TOR
Это решение требует, чтобы вы удалили или удалили браузер TOR следующим образом:
- Найдите папку или приложение вашего браузера Tor.
- Местоположение по умолчанию — Рабочий стол.
- Удалите папку или приложение Tor Browser.
- Очистите корзину.
- Вот и все! TOR удален! В этом случае нет необходимости использовать панель управления.
Теперь перезагрузите компьютер, а затем загрузите и переустановите последнюю версию браузера на свой компьютер с Windows 11/10.
8. Используйте другой браузер конфиденциальности
Это скорее обходной путь, чем решение. Это влечет за собой использование другого браузера конфиденциальности .
9. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером
Возможно, ваш интернет-провайдер заблокировал браузер TOR — интернет-провайдеры собирают данные и отслеживают входящий и исходящий трафик вашей системы Windows по разным причинам. а браузер TOR из-за настроек конфиденциальности обычно блокирует этот трафик. В этом случае вы можете связаться с вашим интернет-провайдером, чтобы убедиться, что TOR не заблокирован для вас.
10. Обратитесь в службу поддержки TOR
Если ваш интернет-провайдер не заблокировал TOR, и вы также исчерпали все другие параметры, но проблема не устранена, вы можете найти свой журнал TOR, скопировать и вставить журналы в Блокнот, чтобы вы могли просмотреть и проанализировать результаты журнала самостоятельно или отправьте его в службу поддержки TOR, чтобы помочь в диагностике проблемы и, возможно, предложении исправления.
Чтобы просмотреть журналы TOR, выполните следующие действия.
- Откройте браузер TOR.
- Щелкните гамбургер-меню (три вертикальные линии) в правом верхнем углу браузера.
- Выберите Параметры .
- Щелкните Tor на левой навигационной панели.
- На правой панели прокрутите вниз и нажмите Просмотр журналов .
- Щелкните Копировать журнал Tor в буфер обмена .
- Теперь откройте Блокнот и вставьте содержимое в текстовый редактор.
Теперь вы можете проанализировать данные, чтобы выяснить, с какой проблемой работает браузер.
Работает ли браузер TOR в Windows 10?
Да, браузер TOR работает в Windows 11/10. Фактически, самая последняя версия браузера, версия 10.4.6, совместима с даже более ранними версиями Windows. Следует отметить, что процесс настройки практически одинаков для всех операционных систем Windows, поэтому вы все равно можете запускать старые версии браузера в своей системе без каких-либо проблем.
Как исправить неожиданный выход из TOR?
Если вы получаете сообщение об ошибке, в котором говорится, что TOR неожиданно завершился, это, скорее всего, связано с ошибкой, присутствующей в самом браузере TOR, другой программой в вашей системе или неисправным оборудованием. Чтобы быстро решить эту проблему, вы можете перезапустить браузер. Если проблема не исчезнет, вы можете отправить копию журнала TOR в службу поддержки и, надеюсь, решить проблему.