[Решено] Браузер TOR не открывается или не работает в Windows 11 или 10

Большинство пользователей ПК знакомы с браузером TOR , особенно пользователи, которые являются «приверженцами» конфиденциальности в Интернете . Если у вас есть браузер, успешно установленный в вашей системе, но вы заметили, что браузер TOR не открывается и не работает на вашем ПК с Windows 11 или Windows 10, то этот пост предназначен для того, чтобы помочь вам с решениями или предложениями по приведению браузера в работоспособное состояние. которые могут позволить вам получить доступ к Dark Web, если вам нужно.

Наиболее вероятными виновниками проблемы являются следующие:

Плохое интернет-соединение.

Цензура интернет-провайдеров

Вредоносное ПО / вирусное заражение.

Неправильная дата и время на компьютере.

Работает несколько экземпляров приложения Tor.

Браузер TOR не открывается или не работает в Windows 11

Если вы столкнулись с проблемой, когда браузер TOR не открывается или не работает в Windows 11/10, вы можете попробовать наши рекомендуемые решения ниже в произвольном порядке и посмотреть, поможет ли это решить проблему.

Назначьте разрешение на полный доступ к папке браузера TOR Отключить программное обеспечение безопасности Проверьте подключение к Интернету Получить новый IP-адрес Убить процесс Firefox Удалить файл parent.lock Удалите и переустановите браузер TOR Используйте другой браузер конфиденциальности Свяжитесь с вашим интернет-провайдером Связаться со службой поддержки TOR

Давайте посмотрим на описание процесса, связанного с каждым из перечисленных решений.

Прежде чем приступить к решениям, приведенным ниже, вам необходимо убедиться, что часы вашего компьютера с Windows установлены на правильную дату и время . Кроме того, одновременно может работать только один экземпляр TOR, поэтому проверьте, запущен ли уже TOR в диспетчере задач. Если вы не уверены, вы можете просто перезагрузить компьютер. А если ваша система только что вышла из спящего или спящего режима, перезапустите браузер TOR или перезагрузите компьютер.

1. Назначьте разрешение на полный доступ к папке браузера TOR

Вы можете получить следующее сообщение об ошибке после установки TOR и попытки запустить браузер;

Браузер Tor не имеет разрешения на доступ к профилю. Измените разрешения файловой системы и повторите попытку.

В этом случае вы можете решить эту проблему, назначив разрешение «Полный доступ» для папки браузера TOR, а затем перезапустив браузер. По умолчанию TOR устанавливается в следующем месте на вашем локальном диске:

C: \ Program Files \ Tor Browser \ Браузер

Если это не сработало, попробуйте следующее решение.

2. Отключить программное обеспечение безопасности

Программное обеспечение безопасности (особенно от сторонних поставщиков), работающее на вашем ПК с Windows, может неправильно помечать браузер TOR, блокируя его открытие или правильную работу. В этом случае вам нужно будет внести TOR в белый список или отключить программное обеспечение безопасности.

Вы можете временно отключить Microsoft Defender, если это программное обеспечение безопасности, которое вы используете в своей системе. Также убедитесь, что TOR разрешен через брандмауэр Windows .

Если у вас установлено стороннее программное обеспечение безопасности, отключение программы во многом зависит от программного обеспечения безопасности — см. Руководство по эксплуатации. Как правило, чтобы отключить антивирусное программное обеспечение, найдите его значок в области уведомлений или на панели задач на панели задач (обычно в правом нижнем углу рабочего стола). Щелкните значок правой кнопкой мыши и выберите вариант отключения или выхода из программы.

3. Проверьте подключение к Интернету

Это решение требует, чтобы вы убедились, что у вас нет проблем с подключением к Интернету на вашем компьютере с Windows 11/10. Вы также можете попробовать перезапустить свое интернет-устройство (модем / маршрутизатор) и посмотреть, поможет ли это.

4. Получить новый IP-адрес

Браузер TOR спроектирован таким образом, чтобы работать совершенно по-другому, назначая новый IP-адрес, отличный от того, который назначен вашему компьютеру вашим интернет-провайдером. Если есть проблема с IP-адресом, вы можете столкнуться с этой проблемой. В этом случае вы можете перейти на сайт проекта TOR по адресу check.torproject.org, чтобы узнать, какой IP-адрес вам назначен в настоящее время. На сайте, чтобы получить новый IP-адрес, просто нажмите на палочку в браузере.

5. Убить процесс Firefox

Браузер TOR имеет ДНК Firefox. Итак, в этом случае вам, возможно, придется убить процесс Firefox, прежде чем TOR сможет работать на вашем компьютере с Windows 11/10. Кроме того, вы также можете перезапустить процесс проводника .

6. Удалить файл parent.lock

Чтобы удалить файл parent.lock на вашем ПК с Windows, сделайте следующее:

Нажмите клавишу Windows + E, чтобы открыть проводник .

Перейдите в указанное ниже место:

C: \ Users \ UserName \ Desktop \ Tor Browser \ Browser \ TorBrowser \ Data \ Browser \ profile.default

Прокрутите папку и найдите файл parent.lock .

Выберите файл и нажмите клавишу УДАЛИТЬ на клавиатуре. Кроме того , вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на файл и выберите Удалить из контекстного меню.

Закройте проводник.

Посмотрите, исправлена ​​ли проблема с браузером TOR. Если нет, попробуйте следующее решение.

7. Удалите и переустановите браузер TOR

Это решение требует, чтобы вы удалили или удалили браузер TOR следующим образом:

Найдите папку или приложение вашего браузера Tor. Местоположение по умолчанию — Рабочий стол. Удалите папку или приложение Tor Browser. Очистите корзину. Вот и все! TOR удален! В этом случае нет необходимости использовать панель управления.

Теперь перезагрузите компьютер, а затем загрузите и переустановите последнюю версию браузера на свой компьютер с Windows 11/10.

8. Используйте другой браузер конфиденциальности

Это скорее обходной путь, чем решение. Это влечет за собой использование другого браузера конфиденциальности .

9. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером

Возможно, ваш интернет-провайдер заблокировал браузер TOR — интернет-провайдеры собирают данные и отслеживают входящий и исходящий трафик вашей системы Windows по разным причинам. а браузер TOR из-за настроек конфиденциальности обычно блокирует этот трафик. В этом случае вы можете связаться с вашим интернет-провайдером, чтобы убедиться, что TOR не заблокирован для вас.

10. Обратитесь в службу поддержки TOR

Если ваш интернет-провайдер не заблокировал TOR, и вы также исчерпали все другие параметры, но проблема не устранена, вы можете найти свой журнал TOR, скопировать и вставить журналы в Блокнот, чтобы вы могли просмотреть и проанализировать результаты журнала самостоятельно или отправьте его в службу поддержки TOR, чтобы помочь в диагностике проблемы и, возможно, предложении исправления.

Чтобы просмотреть журналы TOR, выполните следующие действия.

Откройте браузер TOR. Щелкните гамбургер-меню (три вертикальные линии) в правом верхнем углу браузера. Выберите Параметры . Щелкните Tor на левой навигационной панели. На правой панели прокрутите вниз и нажмите Просмотр журналов . Щелкните Копировать журнал Tor в буфер обмена . Теперь откройте Блокнот и вставьте содержимое в текстовый редактор.

Теперь вы можете проанализировать данные, чтобы выяснить, с какой проблемой работает браузер.

Работает ли браузер TOR в Windows 10?

Да, браузер TOR работает в Windows 11/10. Фактически, самая последняя версия браузера, версия 10.4.6, совместима с даже более ранними версиями Windows. Следует отметить, что процесс настройки практически одинаков для всех операционных систем Windows, поэтому вы все равно можете запускать старые версии браузера в своей системе без каких-либо проблем.

Как исправить неожиданный выход из TOR?

Если вы получаете сообщение об ошибке, в котором говорится, что TOR неожиданно завершился, это, скорее всего, связано с ошибкой, присутствующей в самом браузере TOR, другой программой в вашей системе или неисправным оборудованием. Чтобы быстро решить эту проблему, вы можете перезапустить браузер. Если проблема не исчезнет, ​​вы можете отправить копию журнала TOR в службу поддержки и, надеюсь, решить проблему.