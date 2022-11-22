Одной из замечательных особенностей Windows 10 является его способность автоматизировать задачи. Одним из таких примеров является функция автоматического отключения. В этой статье представлены различные методы, которые вы можете настроить для автоматического завершения работы ОС Windows, независимо от ее состояния или процессов, запущенных в данный конкретный момент.

Существует 2 основных способа настроить компьютер на автоматическое выключение:

Использование интерфейса командной строки Windows (CLI), который включает в себя командную строку , Windows PowerShell и поле « Выполнить команду» .

Использование планировщика заданий.

Используя CLI, вы можете зафиксировать время после автоматического выключения компьютера. Это время рассчитывается в секундах с момента выполнения командлета.

В случае с планировщиком заданий вы можете определить время выключения компьютера. Это может быть разовое событие или вы можете выбрать дни, когда компьютер выключается автоматически.

Зачем планировать автоматическое отключение

Конечно, вы можете просто выключить компьютер вручную, когда закончите с ним. Однако в некоторых сценариях может быть полезно автоматизировать эту работу, особенно когда вас нет рядом. Такими сценариями могут быть следующие:

Когда выполняется задача/процесс, для которых не требуется участия человека. Если вы знаете примерное время, которое потребуется для выполнения задачи (например, установка программного обеспечения), вы можете запланировать автоматическое завершение работы.

Когда вашей системе необходимо запускать задания cron (автоматизированные задачи) в определенное время в течение дня, вы можете настроить ее на автоматическое отключение после этого.

Если вы иногда забываете выключить компьютер, уходя с работы или дома, вы можете запланировать его автоматическое отключение на случай, если вы его пропустили.

Если вы хотите, чтобы ваш ОС выключался в определенное время, если им пользуется ребенок. Это полезно для родителей, желающих лучше контролировать время, в течение которого их ребенок использует компьютер.

Если вы время от времени оказываетесь в любой из этих ситуаций, продолжайте читать этот пост, чтобы узнать, как автоматизировать выключение компьютера без участия человека.

Как поставить таймер на выключение компьютера на Windows 10

Используйте команду в диалоговом окне «Выполнить»

Чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», просто нажмите клавишу Windows + R. Если вы хотите запустить командную строку или PowerShell, вы можете выполнить поиск в строке поиска.

Теперь все, что вам нужно сделать, это ввести следующую команду в диалоговом окне «Выполнить», командной строке или PowerShell и нажать Enter:

shutdown –s –t 600

Мы должны отметить, что 600 представляет собой количество секунд, поэтому в этом примере ваш компьютер автоматически выключится через 10 минут. Вы можете поэкспериментировать с разными значениями и установить желаемое.

С помощью командной строки

В поле поиска введите cmd или командную строку и выберите «Запуск от имени администратора». Введите следующую команду и нажмите Enter:

shutdown -s -t xxx

Где «xxx» — это время в секундах, по истечении которого ваш компьютер автоматически выключится. Измените его в соответствии с вашими потребностями. например, чтобы выключить компьютер через 40 секунд, введите: shutdown -s -t 2400 После выполнения команды закройте окно командной строки и дождитесь автоматического выключения компьютера в запланированное время.

Использование планировщика заданий

Вы также можете указать своему компьютеру время выключения, вместо того, чтобы ставить таймер, используя планировщик заданий. Более того, вы также можете повторять эту автоматизацию в течение любого количества дней.

Выполните следующие шаги для автоматического выключения компьютера с помощью планировщика заданий:

Откройте планировщик заданий, введя taskschd.msc в поле «Выполнить команду». Нажмите «Библиотека планировщика заданий» слева, затем нажмите «Создать задачу» на правой панели. На вкладке «Общие» введите произвольное имя задачи, затем выберите переключатель «Выполнять независимо от того, вошел ли пользователь в систему или нет». Теперь установите флажок «Выполнить с наивысшими привилегиями», а затем выберите ОС, на которой выполняется эта задача, в раскрывающемся меню перед «Настроить для». Теперь перейдите на вкладку «Триггеры» и нажмите «Создать». В окне «Новый триггер» выберите «По расписанию» в раскрывающемся меню перед «Начать задачу». Затем выберите, хотите ли вы запускать задачу один раз, ежедневно, еженедельно или ежемесячно, а затем установите дату, время и дни для запуска задачи в разделе справа от нее.Как только это будет сделано, установите флажок рядом с «Включено» и нажмите «ОК». Вернитесь в окно «Создать задачу», перейдите на вкладку «Действия» и нажмите «Создать». В окне «Новое действие» выберите «Запустить программу» в раскрывающемся меню перед «Действие».Затем введите следующее в текстовое поле в разделе «Программа/скрипт»:

shutdown.exe Теперь введите следующее в текстовое поле перед «Добавить аргументы (необязательно)», заменив XXXX на задержку времени, в течение которой вы хотите выключить компьютер. Обратите внимание, что компьютер автоматически выключится через много секунд после времени. вы выбрали на шаге 5 выше.

/s /t XXXX "PC will shutdown in XXXX seconds" Когда закончите, нажмите «ОК».

Теперь вернитесь в окно «Создать задачу» и перейдите на вкладку «Условия». Здесь снимите флажок рядом с «Запускать задачу, только если компьютер подключен к сети переменного тока» и установите флажок рядом с «Разбудить компьютер для запуска этой задачи». Затем нажмите «ОК». Теперь вам будет предложено ввести учетные данные вашей учетной записи пользователя, поскольку для выполнения задачи будет использоваться та же привилегия. Введите их и нажмите «ОК». Задача, которую вы только что создали, теперь автоматически выключит компьютер в указанное время назначенного дня (дней).

Если в будущем вы захотите отключить эту задачу и прекратить автоматическое выключение ПК с Windows, просто вернитесь в планировщик заданий, щелкните правой кнопкой мыши созданную задачу и выберите «Удалить» в контекстном меню. Если вас попросят подтвердить, нажмите Да .

Используйте специальное программное обеспечение

Windows Shutdown Assistant — это программа, которая позволяет автоматически выключать компьютер в заданное время. Вы также можете настроить его на отключение в других ситуациях, таких как бездействие системы, чрезмерное использование ЦП или низкий заряд батареи. Он также может поддерживать автоматический выход из системы, перезагрузку и блокировку компьютера.

Вы можете установить конкретное время, время простоя системы и ограничение использования ЦП в «Триггере». Затем выберите действие из выпадающего списка в «Действие». Наконец, нажмите «Добавить в список действий» и кнопку «Пуск». Помощник по завершению работы Windows выполнит заданное вами действие.