Wi-Fi широко используется для подключения к нескольким сетям в разное время и в разных местах. Будь то кофейня, бесплатная точка доступа Wi-Fi, офисная беспроводная сеть или домашняя сеть, Wi-Fi используется повсюду. Windows 10 и Windows 11 могут запоминать настройки нескольких сетей Wi-Fi, включая их сетевые ключи безопасности.

Со временем становится трудно запомнить или даже сохранить пароли для всех сетей Wi-Fi, к которым вы подключались и сохраняли в прошлом. Вместо того чтобы пытаться найти пароли у системных администраторов, технических специалистов или другими способами, если вы забыли пароль Wi-Fi, Windows предоставляет несколько вариантов для просмотра сохраненных паролей Wi-Fi.

Просмотр пароля Wi-Fi в Windows 10 / Windows 11

Просмотр активного пароля Wi-Fi в свойствах беспроводной сети

Windows 10/11 предоставляет простой способ узнать пароль для текущего подключения к Wi-Fi. Просто следуйте инструкциям ниже, чтобы увидеть свой текущий пароль Wi-Fi:

Перейдите в Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом. (Клавиша Windows + R -> ncpa.cpl) Щелкните активное соединение Wi-Fi. Щелкните Свойства беспроводной сети, чтобы открыть свойства сети Wi-Fi. Перейдите на вкладку «Безопасность» и выберите «Показать символы», чтобы отобразить текущий пароль Wi-Fi.

Этот метод работает только для активных подключений. Это означает, что если вы не подключены к сети Wi-Fi, вы не сможете использовать этот метод для просмотра ключа безопасности или пароля сети. Для этого вам нужно будет выполнить действия, описанные в следующем разделе.

Найдите все пароли Wi-Fi, сохраненные в Windows 10/11

Что делать, если вы хотите найти все сохраненные пароли Wi-Fi на вашем компьютере с Windows? Есть два способа найти все сохраненные пароли Wi-Fi в Windows. Давайте обсудим их обоих.

Просмотр паролей Wi-Fi с помощью командной строки

Чтобы увидеть все пароли Wi-Fi, вам нужно будет запустить некоторые команды в командной строке.

Откройте командную строку (Windows Key + X + C) Выполните следующую команду, чтобы показать все профили Wi-Fi, сохраненные на вашем компьютере:

netsh wlan show profiles Теперь выполните следующую команду, чтобы отобразить содержимое пароля Wi-Fi для каждого профиля: Замените WifiConnectionName на SSID Wi-Fi, который вы можете найти с помощью вышеупомянутой команды.

netsh wlan show profile name=WifiConnectionName key=clear

Если вы хотите видеть только пароль, опуская все остальные детали, вы можете вместо этого выполнить следующую команду:

netsh wlan показать имя профиля = Sanixmi key = clear | find / I «Key Content»

Вы можете проверить все пароли WiFi, сохраненные на вашем компьютере, с помощью той же команды. Просто замените имя профиля другим.

Узнать пароль Wi-Fi для конкретной сети

Если вы хотите найти пароль Wi-Fi только для определенной сети, следуйте инструкциям ниже:

Откройте командную строку в административном режиме.

Выполните следующую команду: Эта команда выведет список всех сохраненных профилей Wi-Fi на компьютере. Скопируйте сетевой профиль, для которого требуется пароль. netsh wlan show profiles Выполните следующую команду: Замените имя -профиля- сети скопированным именем сети.

netsh wlan show profile name=”network-profile-name” key=clear

Это покажет пароль Wi-Fi в виде открытого текста.

Получите список сохраненных паролей Wi-Fi с помощью PowerShell

Те же команды, перечисленные выше, также работают в PowerShell. Но если вы хотите перечислить все пароли в красивой таблице в PowerShell, вы можете выполнить следующую команду.

Откройте PowerShell от имени администратора и выполните следующую команду:

(netsh wlan show profiles) | Select-String «\:(.+)$» | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name=»$name» key=clear)} | Select-String «Key Content\W+\:(.+)$» | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -AutoSize

Вы также можете загрузить следующий сценарий PowerShell и запустить его на любом компьютере, чтобы получить список сохраненных паролей Wi-Fi.

После загрузки щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите «Запускать с помощью PowerShell».

Если вы хотите использовать визуальный носитель, вы можете попробовать несколько программ, которые могут сделать эту работу за вас.

Просматривайте все сохраненные пароли Wi-Fi с помощью WiFi Password Revealer

Если вам неудобно использовать командную строку Windows, вы можете использовать стороннее программное обеспечение, называемое Magical JellyBean Wifi Password Reader, которое извлечет все пароли Wi-Fi, сохраненные в Windows.

Вам просто нужно скачать программу обнаружения паролей Wi-Fi, установить и запустить ее. Конфигурация не требуется.

Вы можете выбрать любое соединение Wi-Fi и нажать Ctrl + Alt + C, чтобы скопировать пароль в буфер обмена.

Просмотр всех сохраненных паролей Wi-Fi с помощью WirelessKeyView

WirelessKeyView — портативное приложение от NirSoft, которое отображает подробную информацию о каждой беспроводной сети, сохраненную на компьютере. Это очень маленький инструмент и очень удобный, особенно для системных администраторов.

Загрузите WirelessKeyView. Разархивируйте zip-файл в папке и запустите WirelessKeyView.exe. Это запустит приложение без установки.

Обратите внимание, что Защитник Windows определяет WirelessKeyView как вредоносное ПО, но это довольно безопасно. Вам нужно будет внести исполняемый файл в белый список, прежде чем его можно будет запустить на вашем компьютере.

Обратите внимание, что если вы используете Windows Server 2003 или Windows XP, фактический пароль Wi-Fi не будет отображаться, но он будет показан в шестнадцатеричной форме. Тот же пароль HEX можно использовать для активации Wi-Fi на любом другом устройстве.