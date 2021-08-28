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Как посмотреть пароль от wifi на компьютере Windows 10

Как посмотреть пароль от wifi на компьютере Windows 10
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Содержание
  1. Просмотр пароля Wi-Fi в Windows 10 / Windows 11
  2. Просмотр активного пароля Wi-Fi в свойствах беспроводной сети
  3. Найдите все пароли Wi-Fi, сохраненные в Windows 10/11
  4. Просмотр паролей Wi-Fi с помощью командной строки
  5. Узнать пароль Wi-Fi для конкретной сети
  6. Получите список сохраненных паролей Wi-Fi с помощью PowerShell
  7. Просматривайте все сохраненные пароли Wi-Fi с помощью WiFi Password Revealer
  8. Просмотр всех сохраненных паролей Wi-Fi с помощью WirelessKeyView

Wi-Fi широко используется для подключения к нескольким сетям в разное время и в разных местах. Будь то кофейня, бесплатная точка доступа Wi-Fi, офисная беспроводная сеть или домашняя сеть, Wi-Fi используется повсюду. Windows 10 и Windows 11 могут запоминать настройки нескольких сетей Wi-Fi, включая их сетевые ключи безопасности.

Со временем становится трудно запомнить или даже сохранить пароли для всех сетей Wi-Fi, к которым вы подключались и сохраняли в прошлом. Вместо того чтобы пытаться найти пароли у системных администраторов, технических специалистов или другими способами, если вы забыли пароль Wi-Fi, Windows предоставляет несколько вариантов для просмотра сохраненных паролей Wi-Fi.

Просмотр пароля Wi-Fi в Windows 10 / Windows 11

Просмотр активного пароля Wi-Fi в свойствах беспроводной сети

Windows 10/11 предоставляет простой способ узнать пароль для текущего подключения к Wi-Fi. Просто следуйте инструкциям ниже, чтобы увидеть свой текущий пароль Wi-Fi:

  1. Перейдите в Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом. (Клавиша Windows + R -> ncpa.cpl)
  2. Щелкните активное соединение Wi-Fi.
  3. Щелкните Свойства беспроводной сети, чтобы открыть свойства сети Wi-Fi.
  4. Перейдите на вкладку «Безопасность» и выберите «Показать символы», чтобы отобразить текущий пароль Wi-Fi.

Как посмотреть пароль от wifi на компьютере Windows 10

Этот метод работает только для активных подключений. Это означает, что если вы не подключены к сети Wi-Fi, вы не сможете использовать этот метод для просмотра ключа безопасности или пароля сети. Для этого вам нужно будет выполнить действия, описанные в следующем разделе.

Найдите все пароли Wi-Fi, сохраненные в Windows 10/11

Что делать, если вы хотите найти все сохраненные пароли Wi-Fi на вашем компьютере с Windows? Есть два способа найти все сохраненные пароли Wi-Fi в Windows. Давайте обсудим их обоих.

Просмотр паролей Wi-Fi с помощью командной строки

Чтобы увидеть все пароли Wi-Fi, вам нужно будет запустить некоторые команды в командной строке.

  1. Откройте командную строку (Windows Key + X + C)
  2. Выполните следующую команду, чтобы показать все профили Wi-Fi, сохраненные на вашем компьютере:
    netsh wlan show profiles
  3. Теперь выполните следующую команду, чтобы отобразить содержимое пароля Wi-Fi для каждого профиля: Замените WifiConnectionName на SSID Wi-Fi, который вы можете найти с помощью вышеупомянутой команды.
    netsh wlan show profile name=WifiConnectionName key=clear Как посмотреть пароль от wifi на компьютере Windows 10Как посмотреть пароль от wifi на компьютере Windows 10

Если вы хотите видеть только пароль, опуская все остальные детали, вы можете вместо этого выполнить следующую команду:

netsh wlan показать имя профиля = Sanixmi key = clear | find / I «Key Content»

Вы можете проверить все пароли WiFi, сохраненные на вашем компьютере, с помощью той же команды. Просто замените имя профиля другим.

Узнать пароль Wi-Fi для конкретной сети

Если вы хотите найти пароль Wi-Fi только для определенной сети, следуйте инструкциям ниже:

Откройте командную строку в административном режиме.

  1. Выполните следующую команду: Эта команда выведет список всех сохраненных профилей Wi-Fi на компьютере. Скопируйте сетевой профиль, для которого требуется пароль. netsh wlan show profiles
  2. Выполните следующую команду: Замените имя -профиля- сети скопированным именем сети.

netsh wlan show profile name=”network-profile-name” key=clear

Это покажет пароль Wi-Fi в виде открытого текста.

Получите список сохраненных паролей Wi-Fi с помощью PowerShell

Те же команды, перечисленные выше, также работают в PowerShell. Но если вы хотите перечислить все пароли в красивой таблице в PowerShell, вы можете выполнить следующую команду.

Откройте PowerShell от имени администратора и выполните следующую команду:

(netsh wlan show profiles) | Select-String «\:(.+)$» | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name=»$name» key=clear)} | Select-String «Key Content\W+\:(.+)$» | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -AutoSize

Вы также можете загрузить следующий сценарий PowerShell и запустить его на любом компьютере, чтобы получить список сохраненных паролей Wi-Fi.

После загрузки щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите «Запускать с помощью PowerShell».

Если вы хотите использовать визуальный носитель, вы можете попробовать несколько программ, которые могут сделать эту работу за вас.

Просматривайте все сохраненные пароли Wi-Fi с помощью WiFi Password Revealer

Если вам неудобно использовать командную строку Windows, вы можете использовать стороннее программное обеспечение, называемое Magical JellyBean Wifi Password Reader, которое извлечет все пароли Wi-Fi, сохраненные в Windows.

Вам просто нужно скачать программу обнаружения паролей Wi-Fi, установить и запустить ее. Конфигурация не требуется.

Как посмотреть пароль от wifi на компьютере Windows 10

Вы можете выбрать любое соединение Wi-Fi и нажать Ctrl + Alt + C, чтобы скопировать пароль в буфер обмена.

Просмотр всех сохраненных паролей Wi-Fi с помощью WirelessKeyView

WirelessKeyView — портативное приложение от NirSoft, которое отображает подробную информацию о каждой беспроводной сети, сохраненную на компьютере. Это очень маленький инструмент и очень удобный, особенно для системных администраторов.

  1. Загрузите WirelessKeyView.
  2. Разархивируйте zip-файл в папке и запустите WirelessKeyView.exe. Это запустит приложение без установки.

Как посмотреть пароль от wifi на компьютере Windows 10

Обратите внимание, что Защитник Windows определяет WirelessKeyView как вредоносное ПО, но это довольно безопасно. Вам нужно будет внести исполняемый файл в белый список, прежде чем его можно будет запустить на вашем компьютере.

Обратите внимание, что если вы используете Windows Server 2003 или Windows XP, фактический пароль Wi-Fi не будет отображаться, но он будет показан в шестнадцатеричной форме. Тот же пароль HEX можно использовать для активации Wi-Fi на любом другом устройстве.

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