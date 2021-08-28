- Просмотр пароля Wi-Fi в Windows 10 / Windows 11
- Просмотр активного пароля Wi-Fi в свойствах беспроводной сети
- Найдите все пароли Wi-Fi, сохраненные в Windows 10/11
- Просмотр паролей Wi-Fi с помощью командной строки
- Узнать пароль Wi-Fi для конкретной сети
- Получите список сохраненных паролей Wi-Fi с помощью PowerShell
- Просматривайте все сохраненные пароли Wi-Fi с помощью WiFi Password Revealer
- Просмотр всех сохраненных паролей Wi-Fi с помощью WirelessKeyView
Wi-Fi широко используется для подключения к нескольким сетям в разное время и в разных местах. Будь то кофейня, бесплатная точка доступа Wi-Fi, офисная беспроводная сеть или домашняя сеть, Wi-Fi используется повсюду. Windows 10 и Windows 11 могут запоминать настройки нескольких сетей Wi-Fi, включая их сетевые ключи безопасности.
Со временем становится трудно запомнить или даже сохранить пароли для всех сетей Wi-Fi, к которым вы подключались и сохраняли в прошлом. Вместо того чтобы пытаться найти пароли у системных администраторов, технических специалистов или другими способами, если вы забыли пароль Wi-Fi, Windows предоставляет несколько вариантов для просмотра сохраненных паролей Wi-Fi.
Просмотр пароля Wi-Fi в Windows 10 / Windows 11
Просмотр активного пароля Wi-Fi в свойствах беспроводной сети
Windows 10/11 предоставляет простой способ узнать пароль для текущего подключения к Wi-Fi. Просто следуйте инструкциям ниже, чтобы увидеть свой текущий пароль Wi-Fi:
- Перейдите в Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом. (Клавиша Windows + R -> ncpa.cpl)
- Щелкните активное соединение Wi-Fi.
- Щелкните Свойства беспроводной сети, чтобы открыть свойства сети Wi-Fi.
- Перейдите на вкладку «Безопасность» и выберите «Показать символы», чтобы отобразить текущий пароль Wi-Fi.
Этот метод работает только для активных подключений. Это означает, что если вы не подключены к сети Wi-Fi, вы не сможете использовать этот метод для просмотра ключа безопасности или пароля сети. Для этого вам нужно будет выполнить действия, описанные в следующем разделе.
Найдите все пароли Wi-Fi, сохраненные в Windows 10/11
Что делать, если вы хотите найти все сохраненные пароли Wi-Fi на вашем компьютере с Windows? Есть два способа найти все сохраненные пароли Wi-Fi в Windows. Давайте обсудим их обоих.
Просмотр паролей Wi-Fi с помощью командной строки
Чтобы увидеть все пароли Wi-Fi, вам нужно будет запустить некоторые команды в командной строке.
- Откройте командную строку (Windows Key + X + C)
- Выполните следующую команду, чтобы показать все профили Wi-Fi, сохраненные на вашем компьютере:
netsh wlan show profiles
- Теперь выполните следующую команду, чтобы отобразить содержимое пароля Wi-Fi для каждого профиля: Замените WifiConnectionName на SSID Wi-Fi, который вы можете найти с помощью вышеупомянутой команды.
netsh wlan show profile name=WifiConnectionName key=clear
Если вы хотите видеть только пароль, опуская все остальные детали, вы можете вместо этого выполнить следующую команду:
netsh wlan показать имя профиля = Sanixmi key = clear | find / I «Key Content»
Вы можете проверить все пароли WiFi, сохраненные на вашем компьютере, с помощью той же команды. Просто замените имя профиля другим.
Узнать пароль Wi-Fi для конкретной сети
Если вы хотите найти пароль Wi-Fi только для определенной сети, следуйте инструкциям ниже:
Откройте командную строку в административном режиме.
- Выполните следующую команду: Эта команда выведет список всех сохраненных профилей Wi-Fi на компьютере. Скопируйте сетевой профиль, для которого требуется пароль. netsh wlan show profiles
- Выполните следующую команду: Замените имя -профиля- сети скопированным именем сети.
netsh wlan show profile name=”network-profile-name” key=clear
Это покажет пароль Wi-Fi в виде открытого текста.
Получите список сохраненных паролей Wi-Fi с помощью PowerShell
Те же команды, перечисленные выше, также работают в PowerShell. Но если вы хотите перечислить все пароли в красивой таблице в PowerShell, вы можете выполнить следующую команду.
Откройте PowerShell от имени администратора и выполните следующую команду:
(netsh wlan show profiles) | Select-String «\:(.+)$» | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name=»$name» key=clear)} | Select-String «Key Content\W+\:(.+)$» | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -AutoSize
Вы также можете загрузить следующий сценарий PowerShell и запустить его на любом компьютере, чтобы получить список сохраненных паролей Wi-Fi.
После загрузки щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите «Запускать с помощью PowerShell».
Если вы хотите использовать визуальный носитель, вы можете попробовать несколько программ, которые могут сделать эту работу за вас.
Просматривайте все сохраненные пароли Wi-Fi с помощью WiFi Password Revealer
Если вам неудобно использовать командную строку Windows, вы можете использовать стороннее программное обеспечение, называемое Magical JellyBean Wifi Password Reader, которое извлечет все пароли Wi-Fi, сохраненные в Windows.
Вам просто нужно скачать программу обнаружения паролей Wi-Fi, установить и запустить ее. Конфигурация не требуется.
Вы можете выбрать любое соединение Wi-Fi и нажать Ctrl + Alt + C, чтобы скопировать пароль в буфер обмена.
Просмотр всех сохраненных паролей Wi-Fi с помощью WirelessKeyView
WirelessKeyView — портативное приложение от NirSoft, которое отображает подробную информацию о каждой беспроводной сети, сохраненную на компьютере. Это очень маленький инструмент и очень удобный, особенно для системных администраторов.
- Загрузите WirelessKeyView.
- Разархивируйте zip-файл в папке и запустите WirelessKeyView.exe. Это запустит приложение без установки.
Обратите внимание, что Защитник Windows определяет WirelessKeyView как вредоносное ПО, но это довольно безопасно. Вам нужно будет внести исполняемый файл в белый список, прежде чем его можно будет запустить на вашем компьютере.
Обратите внимание, что если вы используете Windows Server 2003 или Windows XP, фактический пароль Wi-Fi не будет отображаться, но он будет показан в шестнадцатеричной форме. Тот же пароль HEX можно использовать для активации Wi-Fi на любом другом устройстве.