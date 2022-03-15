За последние несколько лет WhatsApp зарекомендовал себя как платформа социальных сетей, помогающая людям общаться с друзьями и семьей. Одной из функций, которые привлекли пользователей к платформе, является возможность отправлять или получать неограниченное количество сообщений, которые не удаляются автоматически, как это происходит с некоторыми другими платформами социальных сетей.

Однако WhatsApp позволяет вам удалять сообщения, которые вы не хотите сохранять. Эта опция означает, что есть вероятность что-то случайно удалить. Вы также можете случайно потерять свои сообщения, например, при переключении на новое устройство или даже при перезагрузке устройства.

Но значит ли это, что вы навсегда потеряете эти сообщения? Ответ — нет. Если вы случайно удалили сообщения из своей учетной записи WhatsApp, у вас все еще есть шанс их восстановить.

Как восстановить удаленные сообщения WhatsApp

Если вы заядлый пользователь WhatsApp, есть большая вероятность, что у вас был неудачный опыт потери некоторых ваших сообщений. Это может быть забавное сообщение от друга, контактная информация, которой поделился с вами коллега, или даже переписка, которую вы можете представить в качестве доказательства в суде.

Хотя WhatsApp не предоставляет прямого встроенного инструмента, который поможет вам восстановить удаленные сообщения, вы все равно можете восстановить их несколькими способами. Однако методы восстановления обычно зависят от типа используемого устройства. Например, то, что работает на устройствах Android, может не работать на iPhone.

Во-первых, давайте углубимся и посмотрим, как восстановить ваши старые сообщения WhatsApp на устройстве Android.

Восстановить удаленные сообщения WhatsApp на Android

Устройства Android часто хвалят за их доступность, большой дисплей, программы с открытым исходным кодом (что делает их легко настраиваемыми) и невероятный выбор приложений в магазине Google Play. Неудивительно, что сегодня большинство Android-устройств полностью совместимы с WhatsApp.

Но, как и в случае с другими устройствами, вы можете потерять данные WhatsApp за считанные секунды. Потеря ваших данных может произойти, если вы случайно нажмете кнопку «Удалить» или переключитесь на новое устройство.

К счастью, WhatsApp оснащен облачным решением для резервного копирования, которое может спасти день, если вы потеряете свои сообщения и захотите их восстановить. Но как именно это работает?

После того как вы включили резервное копирование в разделе настроек своей учетной записи WhatsApp, приложение начинает через регулярные промежутки времени сохранять копии всех ваших сообщений на серверах WhatsApp. В начале каждого цикла приложение проверяет наличие дубликатов каждого сообщения на своем сервере. Если это не так, копия создается немедленно. Приложение также автоматически сохраняет любые новые фотографии или видео.

Поэтому ваша резервная копия должна быть первым местом, куда вы смотрите, когда случайно удаляете сообщение.

Примечание. Чтобы узнать, создаются ли резервные копии ваших сообщений, выберите « Настройки» > «Чаты» > «Резервное копирование чата» . Затем убедитесь, что указанный адрес электронной почты находится на том, к которому у вас есть доступ.

Вот как восстановить удаленные сообщения WhatsApp на устройстве Android, если вы создали резервную копию своих данных:

Удалите WhatsApp с вашего устройства. Загрузите новую копию WhatsApp из Google Play и установите ее на свое устройство. После установки откройте приложение и введите свои данные, включая ваше имя и номер телефона. Во время установки на вашем экране появится запрос, хотите ли вы «Восстановить» свои чаты с вашего Google Диска. Нажмите «Восстановить», чтобы начать процесс восстановления. После успешного восстановления данных следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

После выполнения этих шагов все ваши старые сообщения и мультимедиа теперь должны быть доступны в ваших чатах.

Восстановить удаленные сообщения WhatsApp на iPhone

Как и Android, приложение WhatsApp для iPhone поддерживает регулярное резервное копирование в облако. Пока резервное копирование включено, WhatsApp будет хранить копии всех ваших сообщений в iCloud Drive. Вы даже можете увидеть, когда было выполнено последнее резервное копирование, открыв раздел настроек вашей учетной записи.

Восстановить удаленные сообщения из iCloud очень просто:

Удалите WhatsApp с вашего устройства. Посетите App Store и загрузите новую копию WhatsApp. После успешной загрузки приложения установите его на свое устройство. Следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить все удаленные сообщения.

И при этом все ваши удаленные сообщения будут отображаться в вашем чате.

Однако перед началом процесса восстановления важно убедиться, что у вас достаточно места в локальном хранилище. Как правило, доступное локальное хранилище должно в два раза превышать размер вашей резервной копии. Например, если ваша резервная копия имеет размер 1 ГБ, на вашем устройстве должно быть не менее 2 ГБ свободного места.

Как восстановить удаленные сообщения WhatsApp без резервной копии

Хотя восстановление данных из резервной копии WhatsApp выполняется быстро и удобно, возможно, вы забыли включить его при настройке учетной записи.

Хорошей новостью является то, что вы все еще можете восстановить потерянные сообщения и мультимедиа благодаря локальному резервному копированию вашего устройства или стороннему программному обеспечению.

Давайте посмотрим, как это делается, когда вы используете WhatsApp на Android.

На Android-устройствах

Помимо облачного резервного копирования, все устройства Android поставляются с Android Local Backup, автоматической системой резервного копирования, которая хранит до 25 МБ данных для каждого приложения.

Android Local Backup — служба резервного копирования данных по умолчанию для многих устройств Android. Обычно он включен почти в каждый новый телефон, который поставляется с мобильными сервисами Google (набором приложений Google, которые помогают поддерживать функциональность на разных устройствах).

Даже если вы не включили облачное резервное копирование в своей учетной записи WhatsApp, вы все равно можете восстановить данные, хранящиеся в локальной резервной копии вашего устройства. Вот как это сделать:

Откройте файловый менеджер вашего устройства и нажмите «WhatsApp». Нажмите на папку «База данных». Найдите файл с именем «msgstore.db.crypt12». и измените его имя на «msgstore_BACKUP.db.crypt12». После этого найдите файл с именем «msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12» и переименуйте его в «msgstore.db.crypt12». На этом этапе удалите WhatsApp со своего устройства, а затем загрузите новую копию из магазина Google Play и установите ее на свое устройство. Поскольку у вас нет резервных копий файлов в облаке, вам будет предложено восстановить чаты из локальной резервной копии телефона. Нажмите «Восстановить», чтобы начать процесс восстановления.

Вот и все. Теперь вы должны иметь возможность просматривать большинство удаленных сообщений в ваших чатах.

Недостатком этого метода является то, что вы можете восстановить только самые последние сообщения. Это связано с тем, что объем резервного пространства, доступного для каждого приложения, строго ограничен.

Часто задаваемые вопросы Сохраняет ли WhatsApp сообщения? Когда вы удаляете сообщение в WhatsApp, оно исчезает. Но на самом деле сообщение не исчезло навсегда. Если у вас включено резервное копирование, ваши сообщения хранятся в облаке. Они также хранятся на вашем устройстве. Именно по этим причинам мы уверены, что вы сможете восстановить удаленные сообщения WhatsApp, даже если вам понадобится помощь стороннего сервиса. Я переустановил приложение, но ни одно из моих сообщений не появилось. Что творится? Следуя приведенным выше инструкциям, чтобы удалить приложение и переустановить его, необходимо войти в правильную учетную запись. Использование другого адреса электронной почты, телефона или номера телефона является вероятной причиной отсутствия сообщений.



Как показано выше, откройте «Настройки WhatsApp» и нажмите « Чаты » . Затем нажмите «Резервное копирование чата». Здесь вы можете проверить, когда WhatsApp в последний раз сохранял ваши чаты, и адрес электронной почты, связанный с этой резервной копией.

WhatsApp — отличный способ общаться с друзьями и семьей, но могут быть моменты, когда вы случайно удаляете сообщения. Если это произойдет, не паникуйте. Есть несколько способов восстановить удаленные сообщения и просмотреть их или поделиться ими по своему усмотрению.