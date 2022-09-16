Как понять, что тебя заблокировали в Whatsapp?

WhatsApp — самый популярный мессенджер с более чем миллиардом пользователей в месяц, а это означает, что почти все, кого вы знаете, используют эту платформу. Теперь вы можете оказаться в очень странном положении, когда вы чувствуете, что ваши сообщения другу или семье просто не доходят. Если это так, то, скорее всего, вы заблокированы.

Как узнать, заблокированы ли вы в WhatsApp?

Если вас заблокируют, WhatsApp не выйдет и не скажет об этом. Однако есть несколько способов узнать, так ли это на самом деле. Мы собираемся обсудить, что делать, чтобы узнать, не заблокировал ли вас кто-то в WhatsApp. Просто обратите внимание, что вы ничего не можете сделать, чтобы разблокировать себя, если вторая сторона не желает.

Попытка позвонить или отправить текст

Один из надежных способов узнать, заблокировал ли вас человек, — отправить ему сообщение. Если в сообщении отображается только одна галочка вместо двух, то либо вы заблокированы, либо у другой стороны нет подключения к Интернету.

Когда дело доходит до маршрута вызова, этот вариант не очень однозначен. Видите ли, WhatsApp по-прежнему позволит пользователям слышать сигнал звонка всякий раз, когда звонят на учетную запись, которая их заблокировала.

Если вы думаете, что другой человек просто не отвечает, но на самом деле вы, вероятно, заблокированы.

Посмотрите на контактные данные

Контактные данные человека говорят о многом, именно поэтому вы всегда должны смотреть, чтобы узнать, заблокированы вы или нет. В веб-версии WhatsApp откройте чат и нажмите на фотографию профиля. Если после этого вы не видите изображение профиля и информацию о том, когда человека видели в последний раз, возможно, вы заблокированы.

Тем не менее, человек мог просто отключить свою последнюю активность, так что это не всегда верный способ узнать.

Попробуйте добавить контакт в группу

Если вам нужен самый верный признак того, что вас заблокировали, то предлагаем добавить рассматриваемый контакт в группу .

Чтобы сделать это через WhatsApp Web, нажмите кнопку «Меню» и выберите «Новая группа». Оттуда вы должны выбрать контакт или контакты для добавления в группу, нажмите кнопку с зеленой стрелкой внизу.

Наконец, добавьте тему для группы, нажмите зеленую кнопку с галочкой, и все, группа создана.

Теперь, если контакт, который вы добавили, отсутствует или WhatsApp сообщил вам, что добавить этого человека невозможно, то вы, безусловно, заблокированы.

Проверить последнее посещение

Откройте окна беседы и посмотрите отметку времени под именем человека.

Если вы видите «Последнее посещение», значит, вы НЕ заблокированы. Если здесь ничего не появится, вы можете быть заблокированы.

Но, как я упоминал ранее, человек мог просто отключить свою последнюю активность, так что это не всегда верный способ выяснить это.

Посмотрите на изображение профиля

Вы видите фотографию профиля человека? Если это так, вы, вероятно, не заблокированы. Если вы не можете, то вас могли заблокировать.