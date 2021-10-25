Как восстановить и защитить свою учетную запись Tik Tok

Вы заметили подозрительную активность в своем аккаунте TikTok? Возможно, видео были удалены или опубликованы без вашего разрешения, есть сообщения, которые вы не отправляли, или ваш пароль был изменен. Такие изменения могут указывать на то, что ваша учетная запись была взломана, что требует немедленных действий.

В этом руководстве мы объясним, что делать, если ваша учетная запись TikTok была взломана. Кроме того, мы предоставим инструкции по защите вашей учетной записи от взлома в будущем. Прочтите, чтобы узнать, как сохранить конфиденциальность ваших данных.

Как восстановить взломанный аккаунт TikTok

Меры, которые вы предпримете для восстановления взломанной учетной записи TikTok, зависят от того, есть ли у вас к ней доступ. Если вы заметили странную активность, но ваш пароль не изменился, выполните следующие действия, чтобы сбросить пароль:

Запустите приложение TikTok и нажмите «Я», чтобы получить доступ к своему профилю.

Коснитесь трехстрочного значка в правом верхнем углу экрана.

Выберите «Управление учетной записью», затем «Пароль».

Введите свой старый пароль и установите новый пароль.



После сброса пароля следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы завершить любые активные сеансы на других устройствах:

Нажмите «Я» на главной странице TikTok, чтобы получить доступ к своему профилю.

Коснитесь трехстрочного значка в правом верхнем углу и выберите «Безопасность и вход».

Нажмите «Управление устройствами».

Вы увидите список всех устройств, которые в настоящее время вошли в вашу учетную запись TikTok. Помимо типа устройства, вы можете увидеть их местоположение и дату последнего входа в систему. Коснитесь устройств, которые хотите удалить, затем подтвердите, нажав «Удалить».



Если ваш пароль был изменен и у вас нет доступа к своей учетной записи TikTok, вы можете сбросить его, используя свой номер телефона или адрес электронной почты. Это возможно только в том случае, если вы связали свой номер телефона или адрес электронной почты со своей учетной записью до того, как она была взломана. Вот как это сделать:

Запустите приложение TikTok и нажмите «Зарегистрироваться».

Нажмите «Войти».

Выберите «Использовать телефон / электронную почту / имя пользователя».

Нажмите «Забыли пароль?».

Выберите предпочтительный метод сброса пароля — телефон или адрес электронной почты.

Если вы выбрали электронную почту, проверьте свой почтовый ящик на наличие письма, содержащего ссылку для сброса пароля. Если вы выбрали метод сброса телефона, дождитесь сообщения с кодом сброса и введите его в специальное окно в приложении TikTok. Затем введите новый пароль в специальное поле.

Наконец, если вы не связали свой адрес электронной почты или номер телефона или у вас нет доступа к ним, обратитесь в службу поддержки TikTok для получения дополнительной помощи. Агенты службы поддержки могут помочь вам вернуть учетную запись после того, как вы подтвердите свою личность. Помните, что каждый случай уникален, и это не всегда возможно.

Как защитить свой аккаунт в TikTok от взлома

Учетные записи, которые были взломаны однажды, подвергаются более высокому риску взлома в будущем. Таким образом, сброса пароля недостаточно. Вам следует предпринять определенные шаги, чтобы защитить свою учетную запись от возможных взломов в будущем. Если вы завершили какие-либо подозрительные сеансы входа в систему, но не изменили свой пароль, выполните следующие действия, чтобы сделать это:

В приложении TikTok коснитесь «Я», затем коснитесь трехстрочного значка в правом верхнем углу.

Выберите «Управление учетной записью», затем «Пароль».

Введите свой старый пароль, затем новый пароль и подтвердите.



Следующим шагом будет привязка вашего номера телефона к вашей учетной записи. Номер телефона безопаснее электронной почты, так как электронные письма легче взломать, особенно если вы используете один и тот же пароль для всех своих учетных записей. Следуйте инструкциям ниже:

На главной странице TikTok нажмите «Я».

Коснитесь трехстрочного значка в правом верхнем углу, чтобы открыть меню.

Выберите «Управление учетной записью».

Коснитесь «Номер телефона».

Введите свой номер телефона и дождитесь сообщения с кодом подтверждения.

Введите код подтверждения в специальное поле в приложении TikTok.



В этом разделе мы ответим на дополнительные вопросы, связанные со взломом вашей учетной записи TikTok.

Часто задаваемые вопросы Как создать надежный пароль? Кибербезопасность имеет решающее значение в современном мире. Итак, вы должны знать, какой пароль хороший. Вот несколько моментов, которые следует учитывать при выборе нового пароля для своей учетной записи TikTok:



1. Чем больше символов, тем лучше. В идеале, если ваш пароль состоит не менее чем из 12 символов.



2. Используйте прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Смешайте их (например, «qW12erTy56 * $»), а не используйте классическую формулу «Qwerty12!».



3. Не используйте очевидные пароли, даже если их легко запомнить. Забудьте об имени вашего питомца, дате рождения или любимой группе.



4. Не используйте один и тот же пароль для всех своих учетных записей. Если одна из учетных записей будет взломана, остальные тоже.



5. Избегайте запоминающихся клавиатурных движений.



Эти правила применяются не только к TikTok, но и к любой другой учетной записи. Подумайте также об изменении других паролей, если они не соответствуют этим критериям. Следует ли мне нанять хакера, чтобы вернуть свою учетную запись? Пользователи, которые не могут получить доступ к своей учетной записи, потому что их телефон не подключен, иногда думают о найме хакера. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, нельзя быть уверенным в намерениях хакера. После взлома вашей учетной записи человек может не предоставить вам доступ, а скорее шантажировать вас, чтобы получить еще больше денег. В-третьих, социальные платформы не делят взлом на хороший и плохой. Если они обнаружат, что ваша учетная запись была взломана, они могут заблокировать ее навсегда. Так что обращайтесь в службу поддержки TikTok и наберитесь терпения.

Держите свою учетную запись в безопасности

Надеюсь, вам удалось полностью восстановить свою учетную запись и принять все превентивные меры. Взломать вашу учетную запись никогда не бывает приятно, но это может стать отличным уроком кибербезопасности. Возможно, это помогло вам выявить и устранить слабые стороны безопасности вашей учетной записи. Убедитесь, что вы правильно защитили и другие учетные записи, и вам больше не придется сталкиваться с этим снова.