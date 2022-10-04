Photoshop не открывается, и это может быть вызвано несколькими причинами. Однако эта проблема не очень распространена и иногда может быть легко решена без каких-либо технических знаний в области вычислительной техники. При устранении любых проблем, независимо от того, считаете ли вы, что они связаны с программным или аппаратным обеспечением, лучше всего начинать с самого простого исправления. Начните с самого простого дела, которое можно сделать первым, и постепенно переходите к самому сложному. Есть несколько способов, которые вы можете попробовать, если ваш Photoshop не открывается.

Завершите Photoshop в диспетчере задач

Устранить проблему с не открывающимся Photoshop можно, просто завершив задачу Photoshop в диспетчере задач Windows. Вы можете перейти в диспетчер задач, нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+Del . Появится окно, просто нажмите « Диспетчер задач » . Когда вы нажмете диспетчер задач, появится окно, показывающее задачи, которые в данный момент выполняются. Вы можете поискать Adobe Photoshop, в нем будет ваша версия, нажмите на него и нажмите «Завершить задачу». Вы также можете найти Диспетчер задач, нажав на логотип Windows или увеличительное стекло и набрав Диспетчер задач, откроется окно Диспетчера задач. Найдите задание Photoshop и завершите его.

Вас могут попросить подтвердить, что вы хотите завершить задачу, просто подтвердите, и Photoshop закроется. Затем вы можете перезапустить Photoshop и посмотреть, откроется ли он. Если это решение не решит вашу проблему, перейдите к следующему.

Причина, по которой вы завершаете задачу, заключается в том, что могут быть случаи, когда Photoshop работает в фоновом режиме. Если он уже запущен в фоновом режиме, он не откроется. По этой причине вам нужно будет завершить задачу и попытаться снова открыть Photoshop.

Перезагрузите компьютер

Перезагрузка компьютера при возникновении проблемы иногда решает проблему. Это может быть результатом того, что все, что хранится в ОЗУ, сбрасывается, и компьютер перезагружается. Это может быть не так, если вы выключите компьютер. Если в Windows включен быстрый запуск, компьютер не будет очищать оперативную память. Это происходит потому, что компьютер хочет быстро запуститься. Когда вы выключите и начнете снова, проблемы, которые у вас были, могут остаться. Если вы хотите полностью завершить работу и начать заново, удерживайте Shift и нажмите «Выключить». Это позволит убедиться, что вы выполняете полное отключение. Если вы не хотите удерживать сдвиг каждый раз, когда вы выключите. Вы можете отключить быстрый запуск в Power and Sleep Option.

Обновите Photoshop и свой компьютер

Многих проблем с Photoshop можно избежать или исправить, если они возникают, просто обновляя программное обеспечение. Посетите веб-сайт Adobe и посмотрите, какая последняя версия. Если у вас нет последней версии, обновитесь до последней версии. Когда обновление будет завершено, перезагрузите компьютер, а затем попробуйте открыть Photoshop и посмотреть, решена ли проблема.

Вы также должны своевременно обновлять операционную систему Windows и драйверы компьютера. Перейдите в «Настройки», а затем в «Центр обновления Windows», чтобы убедиться, что у вас установлены последние обновления. Посетите веб-сайт производителя вашего компьютера, чтобы узнать, есть ли обновления для вашего компьютера. Если у вас есть компьютер, изготовленный на заказ, вы можете найти на веб-сайте производителя различные детали (графическая карта, процессор и т. д.). посмотрите, есть ли у них обновления для компонентов вашего компьютера.

Windows обновит драйвер для вашего компьютера, когда вы сделаете обновление, и вы также можете проверить наличие дополнительных обновлений. У некоторых производителей компьютеров также есть программное обеспечение, которое вы можете установить и которое будет периодически проверять наличие обновлений. Некоторые из этих программ будут проверять только при поиске. Как бы то ни было. Убедитесь, что ваш компьютер обновлен, это также полезно для обеспечения безопасности вашего компьютера. Устаревшие драйверы и другое программное обеспечение могут сделать ваш компьютер уязвимым для вирусов, хакеров и других вредоносных программ.

Сбросить настройки Photoshop

Неожиданное поведение в Photoshop может указывать на то, что настройки могут быть повреждены. Восстановление настроек по умолчанию — отличный способ устранить неполадки, чтобы увидеть, не вызывают ли настройки непредвиденное поведение.

Обязательно сделайте резервную копию ваших настроек перед сбросом настроек.

Чтобы сбросить настройки Photoshop с помощью клавиатуры, выйдите из Photoshop, удерживайте нажатой клавишу Ctrl + Alt + Shift и запустите Photoshop.

Нажмите « Да » в диалоговом окне с вопросом «Удалить файл настроек Adobe Photoshop?». Вы можете сбросить настройки Photoshop, используя диалоговое окно «Настройки». Перейдите в « Правка », затем « Настройки », затем « Общие » или нажмите Ctrl + K и выберите « Общие ». Затем вы нажимаете «Сбросить настройки при выходе » . Нажмите OK в диалоговом окне, которое спросит,

«Вы уверены, что хотите сбросить настройки при выходе из Photoshop?» Закройте Photoshop, затем снова откройте Photoshop. Новые файлы настроек будут созданы в исходном месте.

Этот метод предназначен для более новых версий Photoshop, более старая версия не предлагает кнопку сброса в диалоговом окне «Настройки».

Вы можете вручную сбросить настройки, удалив папку настроек. Этот метод гарантирует, что все настройки и любые пользовательские пресеты, которые могут вызывать проблемы, не будут загружены. Чтобы попробовать этот метод, закройте Photoshop, а затем перейдите к папке с настройками. Они расположены по адресу:

Users/[username]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings.

Если вы не видите файлы, они могут быть скрыты, поэтому вам, возможно, придется заставить Windows показывать скрытые файлы.

Удалите всю папку настроек Adobe Photoshop в безопасное место для резервного копирования ваших настроек. Откройте Photoshop, и новые файлы настроек будут созданы в исходном месте.

Восстановите или удалите и переустановите Photoshop

Всякий раз, когда вы пробовали все более простые шаги, и они не решают проблему с открытием Photoshop, возможно, пришло время восстановить или удалить и переустановить Photoshop. Это исправит поврежденные или отсутствующие файлы Photoshop и может решить проблему с открытием Photoshop.

В зависимости от версии Photoshop процедура может отличаться. Вы можете просто восстановить установку на рабочем столе, запустив процедуру переустановки.

Вас спросят, хотите ли вы переустановить или восстановить его. Для первой попытки восстановите установку, затем перезагрузите компьютер и попробуйте открыть Photoshop. Если проблема не устранена восстановлением установки, значит, пришло время удалить и переустановить Photoshop.

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Используйте инструмент Creative Cloud Cleaner, соблюдая необходимые меры предосторожности. Перед использованием Creative Cloud Cleaner Tool сделайте резервную копию своих настроек, пользовательских образцов, сторонних надстроек и любых других пользовательских настроек, которые вы хотите сохранить.