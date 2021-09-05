Как включить темный режим в Google Maps на iPhone или Android

Примечание. Чтобы использовать темный режим на любом устройстве, вам потребуется как минимум iOS 13 или Android 10 / Q или новее.

Сначала откройте приложение «Карты Google» и коснитесь изображения своего профиля в правом верхнем углу, а затем коснитесь «Настройки».

Теперь в зависимости от того, какой у вас телефон:

Если у вас iPhone, нажмите «Темный режим» и установите для него значение «Вкл.» Или установите для него значение «Как у устройства», если на вашем iPhone включен общесистемный темный режим.

Если у вас Android, нажмите «Тема», а затем «Всегда в темной теме» или «Как тема устройства», если на вашем Android-устройстве включен общесистемный темный режим.

Если вы не видите эти меню и параметры, попробуйте закрыть приложение и включить общесистемный темный режим телефона, а затем повторите попытку.

Также есть вероятность, что при открытии приложения вы увидите меню, в котором вас спросят, какую цветовую схему вы хотите. Вы можете выбрать темный режим в этом меню, чтобы быстро его включить.