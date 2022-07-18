Как установить бета-версию iOS 16 и iPadOS 16

Если вы хотите опробовать новые функции и улучшения в iOS 16 и iPadOS 16, вы можете протестировать бета-версии программного обеспечения уже сегодня.

В ‌iOS 16‌ и ‌iPadOS 16‌ Apple представляет несколько новых функций и улучшений, в том числе обновленный экран блокировки, функции редактирования и отмены для сообщений, новые функции SharePlay, обновленную систему многозадачности для iPad и многое другое.

Когда Apple анонсировала ‌iOS 16‌ и ‌iPadOS 16‌, она также сразу же сделала бета-версии для разработчиков доступными для тестирования на iPhone и ‌iPad‌. По своей природе бета-версия является предварительным выпуском программного обеспечения, поэтому настоятельно рекомендуется установить программное обеспечение на дополнительное устройство. Стабильность бета-версии программного обеспечения не может быть гарантирована, так как оно часто содержит ошибки и проблемы, которые еще предстоит устранить, поэтому не рекомендуется устанавливать его на ваше повседневное устройство.

Совместима ли iOS 16/iPadOS 16 с моим устройством?

Список совместимых устройств Apple подтверждает, что ‌‌iOS 16‌‌ совместима со всеми этими iPhone:

iPhone 11

‌iPhone 11‌ Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ XS

‌iPhone‌ XS‌ Max

‌iPhone‌ XR

‌‌iPhone‌‌ X

‌‌iPhone‌‌ 8 and ‌‌iPhone‌‌ 8 Plus

Новая версия iPadOS также совместима с целым рядом старых устройств:

Все iPad‌‌ Pro

‌iPad‌‌ (7 поколение)

‌iPad‌‌ (6 поколение)

‌iPad‌‌ ( поколение)

iPad mini 5

iPad Air (3 поколение)

Сначала сделайте резервную копию своего iPhone или iPad

Установка бета-версии ‌iOS 16‌ или ‌iPadOS 16‌ не должна занимать более одного часа, но перед этим обязательно создайте резервную копию содержимого и настроек вашего устройства. В следующих пошаговых инструкциях объясняется, как сделать резервную копию ‌‌iPhone‌ в macOS Catalina.

Подключите свой ‌iPhone‌, ‌iPad‌ или iPod touch к вашему Mac с помощью прилагаемого кабеля. Откройте окно Finder, щелкнув значок Finder в Dock. Щелкните имя своего устройства iOS на боковой панели. Если вы впервые подключаете свое устройство к Mac, нажмите «Доверяю» в окне Finder. Нажмите «Доверяю» на своем устройстве, когда появится запрос, затем введите пароль для подтверждения. На вкладке «Общие» щелкните кружок рядом с надписью «Резервное копирование всех данных с [iPhone/iPad/iPod touch] на этот Mac». Если вы не хотите создавать зашифрованную резервную копию или уже настроили зашифрованное резервное копирование, нажмите «Создать резервную копию сейчас» в нижней части вкладки «Общие».

Когда резервное копирование завершено, вы можете найти дату и время последнего резервного копирования на вкладке «Общие», чуть выше кнопки «Управление резервными копиями».

Как установить бета-версии iOS 16 и iPadOS 16 для разработчиков

Чтобы загрузить и установить бета-версию ‌iOS 16‌ для разработчиков, вам необходимо иметь учетную запись разработчика, которая является платной. Если у вас его еще нет, вы можете зарегистрироваться здесь .

На своем ‌iPhone‌ или ‌iPad‌ перейдите на веб-сайт регистрации программы Apple для разработчиков. Коснитесь значка с двумя линиями в верхнем левом углу страницы и выберите Учетная запись для входа. После входа в систему снова коснитесь двухстрочного значка и выберите «Загрузки». Проведите вниз и коснитесь «Установить профиль» в разделе «iOS 16 beta» или «iPadOS 16 beta». Коснитесь «Разрешить», чтобы загрузить профиль, затем коснитесь «Закрыть» . Запустите приложение «Настройки» на своем устройстве iOS и коснитесь «Загруженный профиль», который должен появиться под баннером вашего Apple ID. Нажмите «Установить» в правом верхнем углу экрана. Введите пароль. Нажмите «Установить» в правом верхнем углу, чтобы согласиться с текстом согласия, затем снова нажмите «Установить», когда появится запрос. Коснитесь «Готово», затем коснитесь «Основные» в верхнем левом углу экрана. Коснитесь «Обновление ПО». Нажмите «Загрузить и установить». Нажмите «Установить сейчас».

Размер обновления составляет около 5 ГБ, поэтому вам придется подождать некоторое время, пока оно загрузится, но как только это произойдет, ваше устройство перезагрузится и автоматически установит ‌iOS 16‌ или ‌iPadOS 16‌.

Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами при установке общедоступной бета-версии ‌iOS 16‌ или ‌iPadOS 16‌, это может помочь очистить все предыдущие профили, сохраняющиеся на вашем устройстве. Вы можете найти их в приложении «Настройки» в разделе «Основные» -> «Профиль».