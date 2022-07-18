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Как установить бета-версию iOS 16 и iPadOS 16

Как установить бета-версию iOS 16 и iPadOS 16
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Содержание
  1. Совместима ли iOS 16/iPadOS 16 с моим устройством?
  2. Сначала сделайте резервную копию своего iPhone или iPad
  3. Как установить бета-версии iOS 16 и iPadOS 16 для разработчиков

Если вы хотите опробовать новые функции и улучшения в iOS 16 и iPadOS 16, вы можете протестировать бета-версии программного обеспечения уже сегодня.

В ‌iOS 16‌ и ‌iPadOS 16‌ Apple представляет несколько новых функций и улучшений, в том числе обновленный экран блокировки, функции редактирования и отмены для сообщений, новые функции SharePlay, обновленную систему многозадачности для iPad и многое другое.

Когда Apple анонсировала ‌iOS 16‌ и ‌iPadOS 16‌, она также сразу же сделала бета-версии для разработчиков доступными для тестирования на iPhone и ‌iPad‌. По своей природе бета-версия является предварительным выпуском программного обеспечения, поэтому настоятельно рекомендуется установить программное обеспечение на дополнительное устройство. Стабильность бета-версии программного обеспечения не может быть гарантирована, так как оно часто содержит ошибки и проблемы, которые еще предстоит устранить, поэтому не рекомендуется устанавливать его на ваше повседневное устройство.

Совместима ли iOS 16/iPadOS 16 с моим устройством?

Список совместимых устройств Apple подтверждает, что ‌‌iOS 16‌‌ совместима со всеми этими iPhone:

  • iPhone 11
  • ‌iPhone 11‌ Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • ‌iPhone‌ XS
  • ‌iPhone‌ XS‌ Max
  • ‌iPhone‌ XR
  • ‌‌iPhone‌‌ X
  • ‌‌iPhone‌‌ 8 and ‌‌iPhone‌‌ 8 Plus

Новая версия iPadOS также совместима с целым рядом старых устройств:

  • Все iPad‌‌ Pro
  • ‌iPad‌‌ (7 поколение)
  • ‌iPad‌‌ (6 поколение)
  • ‌iPad‌‌ ( поколение)
  • iPad mini 5
  • iPad Air (3 поколение)

Сначала сделайте резервную копию своего iPhone или iPad

Установка бета-версии ‌iOS 16‌ или ‌iPadOS 16‌ не должна занимать более одного часа, но перед этим обязательно создайте резервную копию содержимого и настроек вашего устройства. В следующих пошаговых инструкциях объясняется, как сделать резервную копию ‌‌iPhone‌ в macOS Catalina.

  1. Подключите свой ‌iPhone‌, ‌iPad‌ или iPod touch к вашему Mac с помощью прилагаемого кабеля.
  2. Откройте окно Finder, щелкнув значок Finder в Dock.
  3. Щелкните имя своего устройства iOS на боковой панели. Как установить бета-версию iOS 16 и iPadOS 16
  4. Если вы впервые подключаете свое устройство к Mac, нажмите «Доверяю» в окне Finder. Как установить бета-версию iOS 16 и iPadOS 16
  5. Нажмите «Доверяю» на своем устройстве, когда появится запрос, затем введите пароль для подтверждения.
  6. На вкладке «Общие» щелкните кружок рядом с надписью «Резервное копирование всех данных с [iPhone/iPad/iPod touch] на этот Mac».
  7. Если вы не хотите создавать зашифрованную резервную копию или уже настроили зашифрованное резервное копирование, нажмите «Создать резервную копию сейчас» в нижней части вкладки «Общие». Как установить бета-версию iOS 16 и iPadOS 16

Когда резервное копирование завершено, вы можете найти дату и время последнего резервного копирования на вкладке «Общие», чуть выше кнопки «Управление резервными копиями».

Как установить бета-версии iOS 16 и iPadOS 16 для разработчиков

Чтобы загрузить и установить бета-версию ‌iOS 16‌ для разработчиков, вам необходимо иметь учетную запись разработчика, которая является платной. Если у вас его еще нет, вы можете зарегистрироваться здесь .

  1. На своем ‌iPhone‌ или ‌iPad‌ перейдите на веб-сайт регистрации программы Apple для разработчиков.
  2. Коснитесь значка с двумя линиями в верхнем левом углу страницы и выберите Учетная запись для входа. Как установить бета-версию iOS 16 и iPadOS 16
  3. После входа в систему снова коснитесь двухстрочного значка и выберите «Загрузки».
  4. Проведите вниз и коснитесь «Установить профиль» в разделе «iOS 16 beta» или «iPadOS 16 beta». Как установить бета-версию iOS 16 и iPadOS 16
  5. Коснитесь «Разрешить», чтобы загрузить профиль, затем коснитесь «Закрыть» .
  6. Запустите приложение «Настройки» на своем устройстве iOS и коснитесь «Загруженный профиль», который должен появиться под баннером вашего Apple ID.
  7. Нажмите «Установить» в правом верхнем углу экрана. Как установить бета-версию iOS 16 и iPadOS 16
  8. Введите пароль.
  9. Нажмите «Установить» в правом верхнем углу, чтобы согласиться с текстом согласия, затем снова нажмите «Установить», когда появится запрос.
  10. Коснитесь «Готово», затем коснитесь «Основные» в верхнем левом углу экрана.
  11. Коснитесь «Обновление ПО».
  12. Нажмите «Загрузить и установить».
  13. Нажмите «Установить сейчас».

Размер обновления составляет около 5 ГБ, поэтому вам придется подождать некоторое время, пока оно загрузится, но как только это произойдет, ваше устройство перезагрузится и автоматически установит ‌iOS 16‌ или ‌iPadOS 16‌.

Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами при установке общедоступной бета-версии ‌iOS 16‌ или ‌iPadOS 16‌, это может помочь очистить все предыдущие профили, сохраняющиеся на вашем устройстве. Вы можете найти их в приложении «Настройки» в разделе «Основные» -> «Профиль».

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iOS 16
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