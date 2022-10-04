Как проверить выходную мощность USB-порта в Windows 10 / 11

Большинство из нас обвиняют кабель или адаптер в медленной зарядке или медленной передаче данных. Только самый технарь среди нас сомневается в выходной мощности USB-портов. Если вы один из них и хотите узнать, как проверить выходную мощность USB — портов в Windows 11/10, этот пост для вас.

Существует два метода проверки выходной мощности USB-портов в Windows 11/10:

Диспетчером устройств

Сторонним приложением

Поговорим о них подробно.

Использование диспетчера устройств

С помощью диспетчера устройств вы можете проверить выходную мощность USB-портов в Windows 10.

Для этого запустите Диспетчер устройств Win + X > Диспетчер устройств. Разверните узел Контроллер универсальной последовательной шины, щелкните правой кнопкой мыши «Корневой USB-концентратор» или «Универсальный USB-концентратор» и выберите «Свойства». Перейдите на вкладку Details и в разделе Property выберите Power data. Теперь вы можете увидеть выходную мощность вашего USB-порта оттуда. Вы увидите что-то вроде «D0». Чем выше число, тем ниже выходная мощность вашего USB-устройства. Например, на этом снимке экрана «Текущее состояние питания» — это D2, что находится где-то посередине.

Использование стороннего приложения

Если вы хотите узнать точную выходную мощность в амперах, воспользуйтесь USBDeview, сторонним приложением для управления вашими USB-устройствами.

Вам необходимо скачать и установить приложение.