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Как проверить выходную мощность USB-порта в Windows 10 / 11

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Большинство из нас обвиняют кабель или адаптер в медленной зарядке или медленной передаче данных. Только самый технарь среди нас сомневается в выходной мощности USB-портов. Если вы один из них и хотите узнать, как проверить выходную мощность USB — портов в Windows 11/10, этот пост для вас.

Существует два метода проверки выходной мощности USB-портов в Windows 11/10:

  • Диспетчером устройств
  • Сторонним приложением

Поговорим о них подробно.

Использование диспетчера устройств

Как проверить выходную мощность USB-порта в Windows 10 / 11

С помощью диспетчера устройств вы можете проверить выходную мощность USB-портов в Windows 10.

  1. Для этого запустите Диспетчер устройств Win + X > Диспетчер устройств.
  2. Разверните узел Контроллер универсальной последовательной шины, щелкните правой кнопкой мыши «Корневой USB-концентратор» или «Универсальный USB-концентратор» и выберите «Свойства».
  3. Перейдите на вкладку Details и в разделе Property выберите Power data.
  4. Теперь вы можете увидеть выходную мощность вашего USB-порта оттуда.
  5. Вы увидите что-то вроде «D0». Чем выше число, тем ниже выходная мощность вашего USB-устройства. Например, на этом снимке экрана «Текущее состояние питания» — это D2, что находится где-то посередине.

Использование стороннего приложения

Как проверить выходную мощность USB-порта в Windows 10 / 11

Если вы хотите узнать точную выходную мощность в амперах, воспользуйтесь USBDeview, сторонним приложением для управления вашими USB-устройствами.

Вам необходимо скачать и установить приложение.

  1. Запустите USBDeview и посмотрите выходную мощность вашего USB-порта в разделе «Питание».
  2. Вы можете использовать горизонтальный ползунок, чтобы перейти к опции «Питание».
  3. Это может быть немного неприятно, если вы проверяете выходную мощность нескольких портов, поэтому вы можете либо перетащить параметр «Питание», либо дважды щелкнуть определенный порт, чтобы узнать его выходную мощность.
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