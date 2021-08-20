Как проверить батарею на айфоне?

Если вы какое-то время пользуетесь iPhone, вы, вероятно, заметили, что ваша батарея не работает так долго, как когда она была новой. Это совершенно нормально. Качество вашей батареи со временем ухудшится. Однако есть способы следить за аккумулятором и знать, когда его заменить.

У Apple есть возможность проверить состояние аккумулятора и определить, когда и когда вам может потребоваться его замена.

Состояние батареи iPhone

Если у вас iPhone с iOS 11.3 или выше, вы можете проверить уровень заряда аккумулятора в настройках. Если у вас более старая версия, обновите свой iPhone, и вы увидите эту опцию. Если вы не можете обновить свой iPhone, вы можете пойти в любой магазин Apple, чтобы запустить диагностический тест и определить состояние аккумулятора.

Открыть настройки. Коснитесь «Батарея». Нажмите «Состояние батареи».

Среди других параметров вы увидите оставшуюся емкость аккумулятора. Это мера вашей текущей емкости аккумулятора по сравнению с тем, когда он был новым. Когда вы купили свой iPhone, его емкость аккумулятора была 100%. Со временем этот процент уменьшается, что совершенно нормально для литий-ионных аккумуляторов. Чем ниже процент; тем меньше часов работы вы получите между двумя циклами зарядки.

Apple заявляет, что батарея iPhone имеет около 80% своей емкости после 500 циклов зарядки, что составляет около двух лет.

Когда заменять аккумулятор в iPhone

Вы можете отслеживать производительность аккумулятора вашего iPhone с помощью параметра «Пиковая производительность». Здесь iPhone будет отображать различные сообщения, на основе которых вы можете определить, нужно ли вам заменить аккумулятор.

Пиковая производительность

Apple разработала полезную опцию, чтобы держать вас в курсе о состоянии вашего аккумулятора. Здесь вы можете проверить, нормально ли работает ваша батарея. Вот некоторые из сообщений, которые вы можете увидеть:

«Ваша батарея в настоящее время поддерживает нормальную пиковую производительность» — если у вашей батареи нет сбоев и она работает должным образом; вы увидите это сообщение.

«Встроенное динамическое программное обеспечение и оборудование помогут противодействовать снижению производительности, которое может быть замечено по мере химического старения аккумулятора iPhone» — это сообщение может появиться, если iPhone у вас был в течение длительного времени. Это означает, что аккумулятор вашего телефона начал разряжаться.

«Этот iPhone неожиданно отключился из-за того, что аккумулятор не смог обеспечить необходимую пиковую мощность. Было применено управление производительностью, чтобы предотвратить повторение этого снова »- это сообщение означает, что у вас проблемы с аккумулятором. Вместе с сообщением вы заметите, что ваш телефон замедлился.

«Здоровье вашей батареи значительно ухудшилось. Авторизованный поставщик услуг Apple может заменить батарею, чтобы восстановить полную производительность и емкость »- если емкость батареи вашего iPhone ниже 80%, вы увидите это сообщение. Вы по-прежнему можете использовать тот же аккумулятор, но ваш телефон будет работать намного медленнее, поэтому рекомендуется заменить аккумулятор.

Последние два сообщения указывают на то, что вам следует заменить батарею, если вы хотите, чтобы производительность вашего iPhone не подвергалась опасности.

Есть и другие вещи, на которые вы должны обратить внимание, чтобы определить, может ли вам потребоваться замена батареи:

Если ваш телефон перезагружается и вы видите сообщение «Этот iPhone неожиданно выключился». В этом случае будут включены параметры управления производительностью, чтобы этого не произошло в будущем. Вы можете отключить это, но имейте в виду, что вы не можете включить его снова. Если произойдет еще одно завершение работы, опция будет включена автоматически. В этом случае вам следует подумать о замене батареи.

Если у вас новый iPhone, но вы заметили, что он замедлился, перегрелся или не удалось открыть некоторые приложения, вам может потребоваться заменить аккумулятор или отнести его в магазин Apple, чтобы проверить.

Как продлить срок службы батареи iPhone

Есть несколько действий, которые вы можете предпринять, чтобы продлить время автономной работы вашего iPhone. Помимо циклов зарядки, то, как вы используете свой iPhone, будет влиять на его долговечность. Если вы хотите, чтобы аккумулятор работал в течение длительного времени, вот на что следует обратить внимание:

Обновите программное обеспечение — всегда обновляйте свой iPhone, потому что часто обновления связаны с производительностью аккумулятора и его оптимизацией. Если на вашем iPhone не включены автоматические обновления, регулярно проверяйте, доступны ли они.

Отрегулируйте яркость — вы можете продлить срок службы батареи, установив автоматическую яркость или уменьшив яркость экрана. Активируйте автояркость, выполнив следующие действия: Откройте «Настройки». Нажмите «Доступность». Нажмите «Дисплей и размер текста». Включите Автояркость.

Используйте Wi-Fi — всякий раз, когда вам нужен доступ в Интернет, обязательно используйте соединение Wi-Fi, потому что оно потребляет меньше заряда батареи, чем сотовая сеть.

Использовать режим низкого энергопотребления — эта опция, представленная в iOS 9, позволяет оптимизировать настройки и быстро продлить срок службы батареи. Всякий раз, когда ваш телефон заряжен на 20 или 10% заряда, он позволит вам включить эту опцию одним щелчком мыши. Кроме того, вы можете включить его в своих настройках. Как только эта опция будет включена, ваш iPhone автоматически настроит яркость, оптимизирует производительность и отключит ненужные функции, чтобы продлить срок службы батареи. Вы по-прежнему можете использовать свой телефон для звонков, сообщений и Интернета. Как только ваш телефон снова зарядится, режим низкого энергопотребления будет отключен автоматически.

Следите за фоновой активностью — просмотрите приложения, которые работают в фоновом режиме, пока вы используете другие приложения.

Проверьте службы определения местоположения — некоторые приложения могут использовать службы определения местоположения, тем самым разряжая вашу батарею. Вы можете отключить службы определения местоположения для некоторых приложений.

Включите режим полета — если вы находитесь в зоне со слабым сигналом, ваш iPhone будет искать более сильный сигнал, что повлияет на время автономной работы. В такой ситуации включайте режим полета на своем устройстве, пока не окажетесь в зоне с хорошим сигналом. То же самое происходит, когда вы находитесь в зоне без сигнала.

Не подвергайте iPhone воздействию горячей окружающей среды — высокие температуры и прямые солнечные лучи могут повредить аккумулятор. Убедитесь, что вы не оставляете iPhone на длительное время на высоких температурах.

Не подвергайте iPhone воздействию холода — высокие температуры, низкие температуры и холодная погода также могут повлиять на производительность и срок службы аккумулятора.

Уведомления на экране блокировки — всякий раз, когда вы получаете уведомление, экран вашего iPhone загорается, что приводит к расходу заряда батареи. Если вы не хотите получать какие-либо уведомления, вы можете отключить их и сэкономить заряд батареи.

Удалите ненужные приложения. Сохранение приложений, которые вы не используете, разряжает вашу батарею, поскольку эти приложения часто могут работать в фоновом режиме, даже если вы об этом не подозреваете. Если вы не пользуетесь некоторыми приложениями, обязательно удалите их. Помимо оптимизации батареи, у вас будет больше свободного места, и ваш iPhone не будет зависать.

Хранение iPhone. Если вы не собираетесь использовать iPhone в течение длительного времени, держите его наполовину заряженным, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Как увеличить время автономной работы iPhone?

Теперь вы узнали, как проверить состояние батареи iPhone. Apple предлагает этот вариант, чтобы вы всегда были в курсе состояния аккумулятора. Хотя производительность вашей батареи со временем неизбежно ухудшится, вы можете предпринять различные действия, чтобы батарея прослужила вам как можно дольше.