Онлайн-кинотеатр Старт предоставляет доступ к большому архиву фильмов, сериалов и мультфильмов в высоком качестве и с профессиональным дубляжом. Особенностью данного сервиса является наличие уникального контента, созданного специально по заказу START. В числе оригинальных проектов:

триллер «Завод» режиссера Юрия Быкова о ветеране войны, который решил вступить в вооруженное противостояние с охраной владельца завода;

фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко, снятый по роману Дмитрия Глуховского;

сериал «Шторм» режиссера Бориса Хлебникова, рассказывающий историю о борце с коррупцией по имени Юрий Осокин;

многосерийный фильм «Содержанки» Константина Богомолова о молодой художнице Даше Смирновой и ее амбициозных подругах.

Все сериалы и фильмы можно смотреть в высоком разрешении Full HD 1080 без рекламы. Для юных зрителей предусмотрена опция «Безопасный профиль», предостерегающая детей от «Содержанок» и другого взрослого контента. Просматривать контент можно из любой точки земного шара со смартфонов, компьютеров, планшетов, телевизоров, оснащенных Smart TV, а также на приставках katrina.tv. Главные преимущества онлайн-кинотеатра Старт:

эксклюзивные премьеры фильмов и сериалов;

отсутствие скрытых платежей;

бесплатный ознакомительный семидневный период;

возможность скачивать любые видеофайлы для последующего просмотра в режиме offline.

Для просмотра видео необходим браузер Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox (версия 47 или более новая) либо Safari (версия 10.0 или выше). Для потоковой передачи в 4K требуется подключение, совместимое с HDCP 2.2.

Телефон горячей линии онлайн-кинотеатра Старт для жителей Российской Федерации +7-499-649-74-51, ящик электронной почты – support@start.ru. Центр поддержки сервиса работает в социальной сети ВКонтакте и мессенджере Telegram.

Как зарегистрироваться в Cтарте?

Нажмите кнопку «Попробовать бесплатно» на официальном сайте или кнопку «Смотреть бесплатно» в приложении. Введите адрес электронной почты в открывшемся окне. Придумайте пароль. Примите условия пользовательского соглашения и условия конфиденциальности.

Стоимость подписки и можно ли вернуть денежные средства

При оформлении бесплатного семидневного доступа к сервису start.ru дата первого платежа варьируется в зависимости от платформы, с которой осуществлялась регистрация. Оплата единой подписки принимается с карт VISA, Master Card и МИР. Для операционных систем Андроид и IOS предусмотрены собственные принципы расчета. С систем Google Pay и Apple Pay денежные средства списываются в течение 24 часов. Деньги за следующий расчетный период будут удержаны по истечению ознакомительного семидневного или оплаченного тридцатидневного доступа к сервису start.ru.

Активная подписка предоставляет возможность параллельного подключения 5 различных устройств, привязанных к одному аккаунту.

Стоимость единой подписки составляет 299 рублей в месяц.

За абонентскую плату клиент получает неограниченный доступ к внушительному архиву триллеров, комедий, боевиков, исторических и мультипликационных фильмов, а также спортивных состязаний и ток-шоу. Если пользователь не успел вовремя отказаться от автоматического продления, вернуть деньги не получится. Функция автопродления отключается в личном кабинете на официальном сайте онлайн-кинотеатра.

Как отменить подписку Старт на iPhone

Удаление приложения на Айфоне не отменяет подписку. Для ее деактивации необходимо выполнить следующие действия:

Зайти в «Настройки». Нажать на iCloud (находится в «Паролях и учетной записи»).

Затем потребуется перейти в раздел «Подписки», выбрать нужную из перечня, и отключить ее.

Как отменить подписку Старт на Android

Алгоритм действий на телефонах под управлением ОС Андроид обладает рядом отличий от IOS-устройств:

Нужно зайти в Play Market и кликнуть по клавише настроек (иконка с изображением трех параллельных линий). В разделе «Подписки» потребуется выбрать ru и нажать на кнопку «Отписаться». Система попросит указать причину отказа. После указания причины остается подтвердить деактивацию посредством нажатия на клавишу «Отменить подписку».

Данный способ работает только в том случае, если процесс регистрации проходил через Google Play Store. Если регистрация осуществлялась через браузер, для деактивации подписки стоит воспользоваться описанной ниже пошаговой инструкцией.

Как отменить подписку Старт через сайт кинотеатра

Для решения проблемы, как отменить подписку Старт на айфоне, переходим на веб-сайт start.ru. Выполняем следующие действия:

Авторизуемся в своём профиле. Переходим в раздел «Настройки». Нажимаем клавишу «Подписка» и «Подробнее». Выбираем пункт отмены и подтверждаем действие.

Если пункт с подпиской в личном кабинете не обнаружен, значит, она уже была удалена, либо — было отключено автопродление. Деньги списываться не будут.

Вернутся ли деньги?

После получения пробного периода многие пользователи попросту забывают о подключенной платной подписке. С пластиковой карты начинают регулярно списываться деньги, даже если приложение было удалено или долгое время не запускалось.

Если забыть отменить подписку, деньги вернуть не получится. Они списываются безвозвратно согласно пользовательскому соглашению.

Поэтому не забудьте отменить подписку в личном кабинете.

Существует только несколько оснований для возврата денег:

Списалась сумма, больше заявленной.

Платеж прошел дважды.

Оплачено два устройства, принадлежащие одному владельцу.

Пользователь забыл личные данные.

Используется партнерский сервис с подключенным «Стартом».

Для отправки заявки на возврат денег составьте обращение в техническую поддержку. Средства вернутся на карту, с которой они списывались.