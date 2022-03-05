Как отключить пароль при входе в Windows 11

Если вы хотите автоматически входить в Windows 11, в этом руководстве мы покажем вам, как удалить пароль вашей учетной записи.

В Windows 11 вы можете удалить пароль для входа в учетную запись как минимум тремя способами, и в этом руководстве вы узнаете, как это сделать. Использование пароля в вашей учетной записи помогает защитить ваш компьютер и файлы от несанкционированного доступа из Интернета или локально. Однако в некоторых ситуациях пароль может быть не столь необходим, как ускорение процесса доступа к рабочему столу.

Если безопасность не имеет значения, в Windows 11 есть как минимум несколько способов удалить пароль учетной записи для автоматического входа в систему.

В этом руководстве вы узнаете, как автоматически войти в систему, удалив пароль для входа в Windows 11.

Отключить вход по паролю в Windows 11

Установка Windows 11 с учетной записью Microsoft не позволяет полностью удалить пароль, поскольку аутентификация интегрирована с онлайн-сервисом. Однако настройте устройство на автоматический вход, чтобы вы могли использовать учетную запись без пароля.

Чтобы удалить пароль для входа в Windows 11, выполните следующие действия:

Откройте Пуск в Windows 11. Найдите netplwiz и щелкните верхний результат, чтобы открыть апплет панели управления. В разделе «Пользователи для этого компьютера» выберите учетную запись, чтобы удалить ее пароль. Снимите флажок Пользователь должен ввести имя пользователя и пароль, чтобы использовать этот параметр компьютера. Нажмите кнопку Применить. Подтвердите учетные данные учетной записи Microsoft для автоматического входа. Нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку ОК еще раз.

После выполнения этих шагов пароль не будет удален из учетной записи, но компьютер будет автоматически входить в систему при каждом запуске устройства.

Удалить пароль для входа в Windows 11

Если вы хотите полностью удалить пароль учетной записи Windows 11, вам необходимо переключить учетную запись Microsoft на тип локальной учетной записи .

Предупреждение. Это напоминание о том, что удаление пароля вашей учетной записи сделает устройство уязвимым для несанкционированного локального и удаленного доступа.

Удалить пароль для учетной записи Microsoft

Чтобы переключить типы учетных записей для удаления пароля Windows 11, выполните следующие действия:

Откройте Настройки. Щелкните Аккаунты. Нажмите на вкладку Ваша информация. В разделе «Настройки учетной записи» выберите параметр «Войти с локальной учетной записью». Нажмите кнопку «Далее». Подтвердите текущий пароль. Нажмите кнопку «Далее». Создайте имя пользователя для учетной записи. Используйте пустые поля для параметров «Пароль» и «Повторно введите пароль», чтобы полностью удалить пароль. Нажмите кнопку «Далее». Нажмите кнопку «Выйти и завершить».

После того как вы выполните эти шаги, ноутбук больше не будет подключаться к учетной записи Microsoft и будет автоматически входить в систему при каждом запуске системы.

Удалить пароль для локальной учетной записи

Если на устройстве уже есть локальная учетная запись, процесс удаления учетной записи намного проще.

Чтобы удалить пароль из локальной учетной записи в Windows 11, выполните следующие действия:

Откройте Настройки. Щелкните Аккаунты. Перейдите на вкладку Параметры входа. В разделе «Способы входа» выберите опцию «Пароль». Нажмите кнопку Изменить. Подтвердите текущий пароль учетной записи. Нажмите кнопку «Далее». Используйте пустые поля для параметров «Пароль» и «Повторно введите пароль» , чтобы полностью удалить пароль. Нажмите кнопку «Далее». Нажмите кнопку Готово.

После того как вы выполните эти шаги, Windows 11 автоматически войдет в систему.

Если вы хотите удалить пароль только потому, что он доставляет неудобства, рассмотрите возможность настройки Windows Hello с помощью сканера отпечатков пальцев или камеры для входа в систему с помощью лица .

Удалить пароль для входа с помощью командной строки

Чтобы удалить пароль учетной записи Windows 11 с помощью команд, выполните следующие действия:

Откройте Пуск. Найдите командную строку, щелкните правой кнопкой мыши верхний результат и выберите параметр «Запуск от имени администратора». Введите следующую команду, чтобы просмотреть все учетные записи, и нажмите Enter: net user Введите следующую команду, чтобы изменить пароль учетной записи, и нажмите Enter: net user USERNAME * В команде обязательно замените USERNAME на стандартное имя или имя учетной записи администратора, которое вы хотите обновить. Дважды нажмите Enter, чтобы удалить пароль в Windows 11.

После того как вы выполните шаги, учетная запись будет доступна без пароля.

Если вы хотите отменить изменения, вы можете выполнить те же действия, что и описанные выше, но на шаге № 6 укажите новый пароль.