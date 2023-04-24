Как отключить обновления в разных версиях Windows

Обновления операционной системы способны принести много неудобств пользователю. Дождитесь установки обновления, не выключайте компьютер… Почти каждый пользователь сталкивался с этой надоедливой фразой именно тогда, когда необходимо мгновенно загрузить Windows.

Обновления внезапно нагружают интернет-портал, надоедают назойливыми уведомлениями, занимают место на диске C. Даже способны потребовать перезагрузки компьютера прямо в разгар работы или отдыха. Ну какие обновления, какая перезагрузка, когда на экране Лев игровой клуб и выигрышные комбинации на слоте?!

Не удивляет, что многие пользователи Windows ищут способ отключить назойливые обновления. Безопасность подобного подхода вызывает вопросы. Ведь некоторые обновления создаются специально, чтобы закрыть уязвимости в системе.

Однако, критические обновления можно устанавливать вручную, отслеживая их появление. А существование остальных — целиком игнорировать.

Windows 8, 10

Чтобы прекратить автоматическую загрузку обновлений операционной системы, выполните следующие шаги:

Откройте меню “Пуск”, зайдите в раздел “Параметры”. Выберите страницу “Обновление и безопасность”. Нажмите кнопку “Приостановить обновление на 7 дней”. Через семь дней повторите действие.

При необходимости, здесь же можно возобновить загрузку приостановленных обновлений — если появится действительно полезное обновление. К сожалению, отключить функцию на больший промежуток времени средствами Виндоус невозможно.

Windows 11

В данной версии операционной системы алгоритм отключения несколько отличается:

Зайдите в “Пуск”, откройте раздел “Система”. Переключитесь на “Центр обновлений Windows”. Кликните “Приостановить на…”, выбрав необходимый промежуток времени. Максимальный — 1 неделя.

На этой же странице можно восстановить процесс обновлений, если появится подобная необходимость.

Использование дополнительных утилит

Увеличить срок отключения обновлений, либо отказаться от апдейтов навсегда — можно при помощи специальных программ. Большинство подобных утилит предоставляют бесплатную версию — как и игровые автоматы в Levus cazino. Рекомендуем использовать Windows Update Blocker — простую программу, основной задачей которой является работа с обновлениями.

Чтобы отключить апдейты операционной системы (версия не играет роли), достаточно:

Зайдите на официальный сайт программы https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-7/. Загрузите zip-архив с последней версией. Откройте архив, запустите файл Wubx64. В открывшейся программе появится список доступных опций — отключить или сохранить обновления. Выберите отключение. Установите галочку напротив опции “Защита настроек служб”. Нажмите кнопку “Применить” внизу окна программы. Для активации статуса — подождите несколько секунд. В настройках обновлений Windows проверьте, действительно ли они имеют статус отключенных.

В дальнейшем, регулярно проверяйте список накопившихся обновлений. Узнать суть пропущенных изменений в системе можно тут же, кликнув по ссылке, ведущей на официальный сайт Windows. Для установки необходимого — включите апдейты через Windows Update Blocker, проводя обновление в удобное время, а не по желанию Виндоус.

Также помните о возможности удалить файлы обновлений после установки. Используйте программы вроде CCleaner, Avast Cleanup для поиска ненужных установочных файлов, устранения с жесткого диска. Файлы обновлений могут занимать до нескольких гигабайт, поэтому удаление не будет лишним.