Как отключить обновления в разных версиях Windows

Обновления операционной системы способны принести много неудобств пользователю. Дождитесь установки обновления, не выключайте компьютер… Почти каждый пользователь сталкивался с этой надоедливой фразой именно тогда, когда необходимо мгновенно загрузить Windows.
Обновления внезапно нагружают интернет-портал, надоедают назойливыми уведомлениями, занимают место на диске C. Даже способны потребовать перезагрузки компьютера прямо в разгар работы или отдыха. Ну какие обновления, какая перезагрузка, когда на экране Лев игровой клуб и выигрышные комбинации на слоте?!
Не удивляет, что многие пользователи Windows ищут способ отключить назойливые обновления. Безопасность подобного подхода вызывает вопросы. Ведь некоторые обновления создаются специально, чтобы закрыть уязвимости в системе.
Однако, критические обновления можно устанавливать вручную, отслеживая их появление. А существование остальных — целиком игнорировать.
Windows 8, 10
Чтобы прекратить автоматическую загрузку обновлений операционной системы, выполните следующие шаги:
- Откройте меню “Пуск”, зайдите в раздел “Параметры”.
- Выберите страницу “Обновление и безопасность”.
- Нажмите кнопку “Приостановить обновление на 7 дней”.
- Через семь дней повторите действие.
При необходимости, здесь же можно возобновить загрузку приостановленных обновлений — если появится действительно полезное обновление. К сожалению, отключить функцию на больший промежуток времени средствами Виндоус невозможно.
Windows 11
В данной версии операционной системы алгоритм отключения несколько отличается:
- Зайдите в “Пуск”, откройте раздел “Система”.
- Переключитесь на “Центр обновлений Windows”.
- Кликните “Приостановить на…”, выбрав необходимый промежуток времени. Максимальный — 1 неделя.
На этой же странице можно восстановить процесс обновлений, если появится подобная необходимость.
Использование дополнительных утилит
Увеличить срок отключения обновлений, либо отказаться от апдейтов навсегда — можно при помощи специальных программ. Большинство подобных утилит предоставляют бесплатную версию — как и игровые автоматы в Levus cazino. Рекомендуем использовать Windows Update Blocker — простую программу, основной задачей которой является работа с обновлениями.
Чтобы отключить апдейты операционной системы (версия не играет роли), достаточно:
- Зайдите на официальный сайт программы https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-7/.
- Загрузите zip-архив с последней версией.
- Откройте архив, запустите файл Wubx64.
- В открывшейся программе появится список доступных опций — отключить или сохранить обновления. Выберите отключение.
- Установите галочку напротив опции “Защита настроек служб”.
- Нажмите кнопку “Применить” внизу окна программы.
- Для активации статуса — подождите несколько секунд.
- В настройках обновлений Windows проверьте, действительно ли они имеют статус отключенных.
В дальнейшем, регулярно проверяйте список накопившихся обновлений. Узнать суть пропущенных изменений в системе можно тут же, кликнув по ссылке, ведущей на официальный сайт Windows. Для установки необходимого — включите апдейты через Windows Update Blocker, проводя обновление в удобное время, а не по желанию Виндоус.
Также помните о возможности удалить файлы обновлений после установки. Используйте программы вроде CCleaner, Avast Cleanup для поиска ненужных установочных файлов, устранения с жесткого диска. Файлы обновлений могут занимать до нескольких гигабайт, поэтому удаление не будет лишним.