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Как отключить обновления в разных версиях Windows

Автор На чтение 3 мин Просмотров 9 Опубликовано

Обновления операционной системы способны принести много неудобств пользователю. Дождитесь установки обновления, не выключайте компьютер… Почти каждый пользователь сталкивался с этой надоедливой фразой именно тогда, когда необходимо мгновенно загрузить Windows. 

Обновления внезапно нагружают интернет-портал, надоедают назойливыми уведомлениями, занимают место на диске C. Даже способны потребовать перезагрузки компьютера прямо в разгар работы или отдыха. Ну какие обновления, какая перезагрузка, когда на экране Лев игровой клуб и выигрышные комбинации на слоте?! 

Не удивляет, что многие пользователи Windows ищут способ отключить назойливые обновления. Безопасность подобного подхода вызывает вопросы. Ведь некоторые обновления создаются специально, чтобы закрыть уязвимости в системе.

Однако, критические обновления можно устанавливать вручную, отслеживая их появление. А существование остальных — целиком игнорировать.

Как отключить обновления в разных версиях Windows

Windows 8, 10

Чтобы прекратить автоматическую загрузку обновлений операционной системы, выполните следующие шаги:

  1. Откройте меню “Пуск”, зайдите в раздел “Параметры”.
  2. Выберите страницу “Обновление и безопасность”.
  3. Нажмите кнопку “Приостановить обновление на 7 дней”.
  4. Через семь дней повторите действие.

При необходимости, здесь же можно возобновить загрузку приостановленных обновлений — если появится действительно полезное обновление. К сожалению, отключить функцию на больший промежуток времени средствами Виндоус невозможно.

Windows 11

В данной версии операционной системы алгоритм отключения несколько отличается:

  1. Зайдите в “Пуск”, откройте раздел “Система”.
  2. Переключитесь на “Центр обновлений Windows”.
  3. Кликните “Приостановить на…”, выбрав необходимый промежуток времени. Максимальный — 1 неделя.

На этой же странице можно восстановить процесс обновлений, если появится подобная необходимость.

Как отключить обновления в разных версиях Windows

Использование дополнительных утилит

Увеличить срок отключения обновлений, либо отказаться от апдейтов навсегда — можно при помощи специальных программ. Большинство подобных утилит предоставляют бесплатную версию — как и игровые автоматы в Levus cazino. Рекомендуем использовать Windows Update Blocker — простую программу, основной задачей которой является работа с обновлениями.

Чтобы отключить апдейты операционной системы (версия не играет роли), достаточно:

  1. Зайдите на официальный сайт программы https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-7/.
  2. Загрузите zip-архив с последней версией.
  3. Откройте архив, запустите файл Wubx64.
  4. В открывшейся программе появится список доступных опций — отключить или сохранить обновления. Выберите отключение.
  5. Установите галочку напротив опции “Защита настроек служб”.
  6. Нажмите кнопку “Применить” внизу окна программы.
  7. Для активации статуса — подождите несколько секунд. 
  8. В настройках обновлений Windows проверьте, действительно ли они имеют статус отключенных.

В дальнейшем, регулярно проверяйте список накопившихся обновлений. Узнать суть пропущенных изменений в системе можно тут же, кликнув по ссылке, ведущей на официальный сайт Windows. Для установки необходимого — включите апдейты через Windows Update Blocker, проводя обновление в удобное время, а не по желанию Виндоус.

Также помните о возможности удалить файлы обновлений после установки. Используйте программы вроде CCleaner, Avast Cleanup для поиска ненужных установочных файлов, устранения с жесткого диска. Файлы обновлений могут занимать до нескольких гигабайт, поэтому удаление не будет лишним. 

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