Как оплатить VPN в России картой русского банка

В связи с санкциями, введенными после начала СВО, у владельцев российских банковских карт Visa и Mastercard нет возможности платить за программное обеспечение, возможность произвести оплату за программную продукцию, в том числе, и подписку на VPN-сервисы, которые относятся к иностранным провайдерам.

В этом материале подробно рассматривает оплата VPN при помощи QIWI. Что бы узнать другие вариант оплаты VPN из России читайте следующий гайд.

Какие VPN-сервисы можно оплатить с помощью QIWI

Одним из доступных способов оплаты VPN-сервисов осталась платежная система QIWI. Среди популярных и качественных VPN, подписку на которые можно осуществить таким образом, можно выделить два — Surfshark и Express VPN. Рассмотрим их поподробнее.

Surfshark

Surfshark — это универсальное решение для удовлетворения всех ваших потребностей, связанных с VPN. Он позволяет пользователям быстро подключаться к нужным серверам, и его скорости достаточно для потоковой передачи и других операций с высоким трафиком по сравнению с аналогичными сервисами.

У Surfshark есть множество функций безопасности и конфиденциальности — безопасное шифрование, защита от утечки DNS, автоматический аварийный выключатель, MultiHop (Double-VPN), CleanWeb или Camouflage Mode. Доступна бесплатная пробная версия и действует 30-дневная гарантия возврата денег.

Стоимость: от 143,89 рублей в месяц при покупке подписки на 2 года.

ExpressVPN

ExpressVPN — это отличное решение для виртуальной частной сети, которое обеспечивает анонимный и безопасный просмотр веб-страниц в доступном, простом и удобном пакете. Он не собирает журналы вашей активности, в том числе не регистрирует историю просмотров, назначение трафика, содержимое данных или DNS-запросы.

ExpressVPN поддерживает большинство протоколов VPN, включая OpenVPN, который является золотым стандартом программного обеспечения VPN.

Стоимость: от 410,81 рублей в месяц при покупке годовой подписки.

Как оплатить Surfshark при помощи QIWI: пошаговое руководство

Ниже мы расскажем, как приобрести VPN-сервис Surfshark, используя Qiwi-кошелек.

Перейдите на официальный сайт Surfshark — https://surfshark.com/ru/ . Нажмите «Установить Surfshark VPN». Откроется окно выбора тарифного плана.

Выберите интересующий вас тариф и нажмите «Продолжить». За дополнительные 92,04 рубля в месяц вы можете добавить в заказ дополнительный функционал сервиса:

Alert — сервис для оповещения об угрозах безопасности личных данных в режиме реального времени.

Antivirus — служба сканирования, которая защитит все ваши устройства от вирусов и вредоносных программ.

Search — система для абсолютно конфиденциального поиска.

После этого вам потребуется ввести адрес электронной почты для регистрации и выбрать способ оплаты. В нашем случае это — Qiwi.

Нажмите кнопку «Завершить покупку». Вам будет выставлен счет на сумму тарифа. Для его оплаты следует ввести номер мобильного телефона, который привязан к вашему Qiwi-кошельку. Не забудьте убедиться, что у вас на счету достаточно денег для его оплаты.

После этого появится окно выставленного счета, где вам необходимо будет ввести свой номер телефона, который выступает в качестве логина Qiwi-кошельке, а также пароль.

После входа в кошелек вам будет предложено сразу оплатить счет со счета кошелька или со счета привязанной в кошельке банковской карты. Выберите способ и нажмите «Оплатить».

Вам придет SMS-сообщение с 4-значным кодом для подтверждения платежа. После подтверждения оплата подписки будет произведена.



Создание и пополнение QIWI-кошелька

Если у вас нет Qiwi-кошелька, то его можно зарегистрировать буквально за пару минут:

Перейдите на официальный сайт платежной системы Qiwi — https://qiwi.com/ . Нажмите на кнопку «Создать кошелек».



Введите номер телефона для регистрации. Вам придет код подтверждения в SMS. Введите его на сайте. Придумайте пароль, согласно критериям.

Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». После регистрации для того, чтобы совершать платежи, вам нужно подтвердить свою личность. Для этого нужно либо верифицировать аккаунт через Госуслуги, либо вручную ввести свои Фамилию, Имя и Отчество, а также паспортные данные. Система будет проверять данные около часа.

Регистрация завершена, пора переходить к пополнению счета.



Как пополнить Qiwi-кошелек

После регистрации Qiwi-кошелька, вы сразу можете его пополнить. Для пополнения есть несколько способов: банковской картой, со своего счета в другом банке, с баланса телефона, через интернет-банк, займом онлайн и по банковским реквизитам.

Рассмотрим, как пополнить Qiwi-кошелек с банковской карты. Обратите внимание, что за пополнение кошелька с карты на сумму менее 2000 рублей придется заплатить комиссию в размере 1% от суммы.

В личном кабинете в верхнем меню выберите «Пополнение кошелька». Затем нажмите «Банковской картой». Вам будет необходимо ввести реквизиты своей карты — номер, месяц и год действия и CVV-код. Также здесь необходимо указать сумму пополнения. Если хотите привязать карту к вашему Qiwi-кошельку, оставьте галочку на соответствующем поле.



Как только вы введете данные своей карты российского банка, вы сможете произвести оплату услуг VPN. Сразу после успешной покупки вы можете сразу же начать пользоваться сервисом.