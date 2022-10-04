В этом посте представлены решения для исправления кода ошибки Fortnite 0x0000428. Fortnite — это онлайн-видеоигра. Она доступна в трех различных игровых режимах с одинаковым игровым процессом и движком. Но в последнее время многие пользователи жаловались на код ошибки 0x0000428 в Fortnite. К счастью, вы можете воспользоваться некоторыми простыми способами, чтобы устранить эту проблему. Сообщение об ошибке гласит:

FortniteClient-Win64-Shipping.exe — недопустимое изображение

Он либо не предназначен для работы в Windows, либо содержит ошибку. Попробуйте установить программу еще раз, используя исходный установочный носитель, или обратитесь за поддержкой к системному администратору или поставщику программного обеспечения. Статус ошибки 0xc0000428.

Почему возникает код ошибки Fortnite 0x0000428?

Нет какой-либо конкретной причины, по которой может возникнуть эта ошибка. Во многих случаях пользователи сообщают, что это в основном происходит, если ваша система несовместима с запуском игры. Учитывая все обстоятельства, основными причинами этой ошибки могут быть:

Поврежденные файлы игры

Повреждения образа системы

ПК не соответствует минимальным требованиям

Проверьте совместимость системы

Прежде чем приступать к различным методам устранения неполадок, проверьте, соответствует ли ваш компьютер минимальным требованиям для запуска игры. Возможно, ваш компьютер не соответствует минимальным требованиям для запуска Fortnite.

ОС: Windows 7/8/10/11 64-битная

Видеокарта: Intel HD 4000; Intel Iris Pro 5200

Процессор: Core i3-3225 3,3 ГГц

Память: 4 ГБ ОЗУ

Выделенная видеопамять: 2048 МБ

Проверьте наличие повреждений образа системы

Повреждение образа системы — еще одна причина, по которой может появиться код ошибки 0x0000428. Запустите команды DISM для сканирования и исправления любых повреждений образа на компьютере. Вот как:

Нажмите на клавишу Windows и найдите «Командная строка». Нажмите «Запуск от имени администратора». Введите следующие команды одну за другой и нажмите Enter: DISM/Онлайн/Cleanup-Image/CheckHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

DISM/Онлайн/Cleanup-Image/RestoreHealth После этого перезагрузите устройство.

Удалить кеш программы запуска Epic Games

Если вы получаете этот код ошибки при запуске Fortnite, вам следует очистить кеш программы запуска Epic Games и посмотреть. Вот как это сделать:

Нажмите клавишу Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить». Введите %localappdata% и нажмите Enter. В окне Проводника прокрутите вниз и выберите EpicGamesLauncher > Сохранено. Теперь удалите папку webcache или webcache_4147. (то, что присутствует) Перезагрузите компьютер, а затем перезапустите программу запуска Epic Games.

Проверьте файлы игры

Иногда файлы игры могут быть повреждены из-за ошибки или недавнего обновления. Это также может быть причиной, по которой эта проблема беспокоит вас. Проверьте файлы игры в программе запуска Epic Games и проверьте, устранена ли проблема. Вот как это делается:

Откройте программу запуска Epic Games и нажмите «Библиотека». Нажмите на три точки рядом с Fortnite и выберите Подтвердить. После завершения попробуйте снова запустить Fortnite.

Запустите программу запуска Epic Games от имени администратора

Попробуйте запустить программу запуска Epic Games от имени администратора. Это гарантирует, что игра не вылетит из-за отсутствия разрешений. Вот как это сделать:

Щелкните правой кнопкой мыши файл ярлыка Epic Games Launcher.exe и выберите «Свойства». Перейдите на вкладку «Совместимость» и установите флажок «Запускать эту программу от имени администратора». Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

Заставьте Fortnite использовать DirectX 11

Вы также можете заставить Fortnite использовать DirectX 11 для исправления кода ошибки 0x0000428. Вот как это сделать:

Откройте программу запуска Epic Games и нажмите «Настройки». Прокрутите вниз и разверните Fortnite. Установите флажок Дополнительные аргументы командной строки. Введите d3d11 и попробуйте запустить Fortnite.

Чтобы исправить коды ошибок в Fortnite, проверьте, соответствует ли ваш компьютер минимальным требованиям для запуска игры. Кроме того, проверьте файлы игры и запустите программу запуска Epic Games от имени администратора.

Код ошибки 0 в Fortnite возникает при попытке настроить подключение к античит-системе. Однако это также может произойти из-за ограниченных привилегий в игре. Запуск сканирования SFC и DISM может помочь исправить эту ошибку в Windows 11/10.

Основной причиной появления кода ошибки 91 является система обслуживания вечеринок Fortnite. Другая причина этой ошибки может быть на стороне сервера Fortnite. Однако вы можете исправить это, очистив данные кеша игры и проверив ее файлы в программе запуска Epic Games.