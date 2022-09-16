Программное обеспечение Apple для iOS включает приложение «Часы», которое также имеет удобную функцию таймера, но вам даже не нужно открывать приложение «Часы», чтобы использовать его. Продолжайте читать это руководство, чтобы узнать, как быстро установить таймер на iPhone.

Если вы заняты готовкой или просто хотите ограничить количество времени, которое вы тратите на определенную задачу, таймеры пригодятся для самых разных задач. И чем быстрее вы установите таймер, тем больше времени у вас будет на то, что вы делаете.

Вот два самых быстрых способа установить таймер на вашем ‌iPhone‌.

Способ 1

Вызовите Центр управления, проведя по диагонали вниз от правого верхнего угла экрана. Если на вашем ‌iPhone‌ есть кнопка «Домой», проведите пальцем вверх от нижней части экрана. Длительное нажатие на кнопку таймера. Проведите вверх по ползунку, чтобы установить продолжительность таймера, затем нажмите «Старт».

Обратите внимание, что каждая плитка на ползунке увеличивает продолжительность таймера на следующие шаги: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 и 45 минут и 1 или 2 часа. Если вы хотите установить таймер на более конкретную продолжительность, попробуйте второй способ ниже.

Способ 2

Просто скажите: «Привет , Siri , поставь таймер на [длительность]». Если вы не получаете ответа от «Siri», возможно, голосовой помощник отключен. Чтобы проверить, откройте приложение «Настройки», коснитесь «Siri и поиск» и убедитесь, что переключатель «Слушать «Привет, Siri» включен».

Кроме того, вы можете нажать и удерживать боковую кнопку на ‌iPhone‌, чтобы вызвать голосового помощника ‌Siri‌. Если это не работает, убедитесь, что параметр « Нажать боковую кнопку для Siri» включен в том же меню «Настройки», что и выше.

Обратите внимание, что если у вас есть Apple Watch, вы можете попросить Siri установить таймер, поднеся часы ко рту и сделав запрос. Вы также можете нажать и удерживать цифровую корону, чтобы вызвать Siri, если хотите. И если у вас есть HomePod, который находится в пределах слышимости, вы можете спросить то же самое у «Siri» через умный динамик.