Неудобным побочным эффектом отключения электроэнергии, особенно продолжающимся несколько дней, является невозможность заряжать ваши устройства, особенно те, которые могут работать без Wi-Fi и соединять вас с остальным миром. Если аккумулятор вашего смартфона разряжен, и вы оказались без электричества, вам нужно сделать все возможное, чтобы сохранить то, что у вас осталось.

Всегда полезно держать внешний источник питания заряженным и готовым к работе на случай, если вы потеряете электричество — ищите аккумулятор, который сможет зарядить ваш смартфон хотя бы несколько раз, особенно если у других людей в вашем доме есть устройства, которые они ‘ Я хочу, чтобы питание оставалось включенным. Однако, когда вы застряли, вот несколько настроек, которые вы можете изменить, чтобы максимально продлить время автономной работы от одной зарядки.

Включите режим энергосбережения или энергосбережения в телефоне.

Настройки низкого энергопотребления — это глобальная возможность минимизировать расход заряда батареи вашего телефона. Если вы являетесь пользователем iPhone, на вашем устройстве есть режим низкого энергопотребления, который сокращает использование таких функций, расходующих заряд батареи, как фоновое обновление приложений, получение электронной почты и автоматические загрузки. Этот параметр отключается только после того, как вы зарядите свое устройство как минимум до 80% (или когда вы отключите его вручную). Чтобы включить режим низкого энергопотребления, перейдите в «Настройки»> «Батарея» и включите его.

Некоторые телефоны Android также имеют настройки энергосбережения, которые могут продлить срок службы батареи. На Google Pixel Batter Saver , помимо прочего, ограничивает работу приложений, служб определения местоположения, уведомлений и Google Assistant. Для Pixel 3 и новее Extreme Battery Saver приостанавливает работу приложений и замедляет обработку. Найдите параметры в разделе «Настройки»> «Батарея»> «Экономия заряда», где вы можете установить расписание, или смахните вниз от верхнего края экрана и коснитесь значка «Экономия заряда» для включения и выключения.

Пользователи Samsung Galaxy могут настроить режимы питания в разделе «Настройки»> «Аккумулятор и уход за устройством»> «Батарея»> «Режим энергосбережения». Помимо минимизации энергозатратных действий в глобальном масштабе, вы также можете включить другие настройки для уменьшения яркости экрана, ограничения скорости обработки и т. Д.

Уменьшите яркость экрана

Если ваш экран находится на полной яркости, он потребляет много энергии от аккумулятора, поэтому выключите его, если он вам действительно не нужен.

На вашем iPhone вы можете быстро найти это, проведя вниз от правого верхнего угла и отрегулировав полосу яркости. Вы также можете включить автоматическую яркость в разделе «Настройки»> «Универсальный доступ»> «Дисплей и размер текста». Это отрегулирует яркость в зависимости от окружающего освещения, чтобы ваш телефон не оставался на полной яркости в темной комнате.

На Pixel или Galaxy этот параметр называется «Адаптивная яркость» в разделе «Настройки»> «Дисплей». Вы также можете установить яркость экрана здесь с помощью ползунка или в быстрых настройках, проведя вниз от верхнего края экрана.

Наконец, включение глобальной темной темы вашего телефона в настройках дисплея также может сэкономить время автономной работы, особенно если ваш смартфон имеет OLED-дисплей.

Отключите фоновое обновление приложений и push-уведомления

Если ваши приложения получают данные, когда вы не используете их активно, они просто тратят вашу батарею. Измените этот параметр на своем iPhone (глобально или для каждого приложения) в разделе «Настройки»> «Общие»> «Обновление приложения в фоновом режиме». Вы можете ограничить активность приложений на своем Android-устройстве в разделе «Настройки»> «Батарея»> «Дополнительные настройки батареи»> «Оптимизировать использование батареи».

Вы также можете отключить push-уведомления в разделе «Настройки»> «Приложения и уведомления»> «Уведомления на Android» и «Настройки»> «Уведомления на iPhone».

Отключите службы определения местоположения

Постоянное отслеживание местоположения может разрядить вашу батарею, поэтому отключайте то, что вам абсолютно не нужно, особенно если ваши приложения используют ваше местоположение в фоновом режиме.

На вашем iPhone перейдите в «Настройки»> «Конфиденциальность»> «Службы геолокации». Вы можете полностью отключить определение местоположения или изменить настройки местоположения для каждого отдельного приложения, переключаясь между «Никогда», «Спрашивать в следующий раз», «При использовании приложения» и «Всегда».

На Android вы можете включать и отключать службы определения местоположения в разделе «Настройки»> «Местоположение».

Отключите «Привет, Siri» и «Привет, Google».

Перейдите в «Настройки»> «Siri и поиск» на iPhone и отключите «Слушать« Привет, Siri». На устройстве Android скажите «Окей, Google, откройте настройки Ассистента», чтобы управлять функциями (а затем больше не разговаривайте с Google).

И, конечно, меньше держите его в руках

Простое использование телефона как можно меньше продлит срок службы аккумулятора. Закройте приложения, расходующие заряд батареи (вы можете увидеть, что истощает вашу энергию, в разделе «Настройки»> «Батарея» на вашем iPhone или «Настройки»> «Батарея»> «Еще»> «Использование батареи» на вашем Android-устройстве), избегайте потоковой передачи видео, включайте режим полета, когда вы не используете сети и положите телефон, если в его использовании нет крайней необходимости.

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