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Как сделать запись экрана на айфоне: пошаговая инструкция

Как сделать запись экрана на айфоне: пошаговая инструкция
На чтение 2 мин Просмотров 81 Опубликовано
Содержание
  1. Как записать свой экран айфона
  2. Завершение записи
  3. Параметры записи экрана

iOS поставляется с удобной новой функцией Центра управления, которая позволяет вам записывать, что вы делаете на экране. Это здорово, если вы хотите запечатлеть игровой процесс, провести кого-нибудь через учебное пособие в приложении, продемонстрировать ошибку и многое другое, и это доступно как на iPhone, так и на iPad.

Если у вас нет значка записи экрана в Центре управления, вы можете добавить его в приложении «Настройки».

  1. Откройте приложение «Настройки».
  2. Выберите Центр управления.
  3. Выберите «Настроить элементы управления». Как сделать запись экрана на айфоне: пошаговая инструкция
  4. Нажмите кнопку + рядом с «Запись экрана», чтобы добавить его в раздел «Включить».

Как записать свой экран айфона

  1. Откройте Центр управления.
  2. Коснитесь значка для записи экрана. Это два вложенных круга. Как сделать запись экрана на айфоне: пошаговая инструкция
  3. Ваш iPhone или iPad автоматически начнет запись видео с экрана после трехсекундного обратного отсчета.

Когда запись экрана включена, в верхней части дисплея наклеена красная полоса, поэтому видно, когда вы записываете, а когда нет.

Завершение записи

Чтобы остановить запись экрана, вы можете вернуться в Центр управления и переключить значок записи экрана, или вы можете нажать красную полосу в верхней части экрана и подтвердить, что вы хотите завершить запись. Созданное вами видео сохраняется в приложении «Фото».

Как сделать запись экрана на айфоне: пошаговая инструкция

Параметры записи экрана

При записи экрана доступны несколько параметров, к которым можно получить доступ непосредственно в Центре управления. Чтобы вызвать эти параметры, просто коснитесь значка записи на экране 3D Touch.

Как сделать запись экрана на айфоне: пошаговая инструкция

В этом меню вы можете начать запись экрана и включить или выключить звук с микрофона. Это единственные параметры, которые доступны для функции — она ​​довольно проста.

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