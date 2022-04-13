Есть много веских причин, чтобы ваш iPhone обновлялся автоматически. Обновленный телефон будет работать с последней версией приложений и другого программного обеспечения, что означает наилучшее взаимодействие с пользователем и, вероятно, наименьшее количество сбоев.

Обновления iOS также помогают обеспечить максимальную безопасность вашего iPhone. И самое главное, с автоматическими обновлениями вам даже не нужно ничего делать.

С другой стороны, есть также причины отключить автоматическое обновление iPhone. Возможно, вам предстоит важная телефонная конференция, и вы не хотите, чтобы телефон автоматически перезагружался для установки обновления iOS непосредственно перед или во время этого звонка, или вы имеете дело с чрезвычайной ситуацией и должны быть доступны для связи.

Или, может быть, вы просто предпочитаете контролировать, как и когда обновляется ваш iPhone — по какой бы то ни было причине, на iPhone легко отключить автоматические обновления.

Вот как это сделать для обновлений программного обеспечения и приложений.

Как на айфоне отключить автообновление ПО

Откройте приложение «Настройки» и прокрутите вниз до вкладки «Общие». Нажмите «Обновление ПО». Нажмите «Автоматические обновления». Коснитесь переключателя «Установить обновления iOS», чтобы отключить его.

Если тумблер имеет белый фон, это означает, что этот параметр отключен. Если он имеет зеленый фон, он включен. Чтобы снова включить автоматическую установку, снова коснитесь переключателя, чтобы его фон стал зеленым.

Это отключит автоматическую установку обновлений iOS на ваш iPhone, но не остановит их загрузку при подключении к сети WiFi. Чтобы полностью прекратить загрузку обновлений, также отключите переключатель «Загрузить обновления iOS» на этом экране.

Как отключить автоматическое обновление приложений на iPhone

Откройте приложение «Настройки». Прокрутите и коснитесь вкладки App Store. В разделе «Автоматические загрузки» отключите переключатель «Обновления приложений».

Теперь вы можете вручную обновлять приложения на вкладке «Обновления» в App Store или снова включить автоматические обновления, переключив вкладку выше на зеленый цвет.

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