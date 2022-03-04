Что делать, если не включается айфон? Ну да, одна мысль об этом может вызвать стресс. Если ваше устройство не отвечает или если вы видите черный экран на своем iPhone даже после многократного нажатия кнопки питания, это, вероятно, может быть связано с неисправностью аккумулятора, проблемами с программным обеспечением, физическим повреждением или, возможно, по другой причине. Итак, что делать, если не включается айфон: 3 причины.

Провести минуту без нашего телефона кажется невозможным. Не так ли? Почти вся наша жизнь хранится на нашем смартфоне, будь то фотографии, видео, документы, приложения, заметки и, возможно, все остальное. В этом посте мы перечислили несколько решений, как исправить iPhone, когда он не перезагружается.

Почему не включается айфон?

Мы уверены, что вы уже пытались нажимать кнопку питания несколько раз. Все еще не видите логотип Apple на экране своего телефона? Что ж, вот несколько возможных причин, по которым ваш iPhone не включается.

Отказ батареи

Выход из строя батареи является одной из наиболее распространенных причин, по которой ваш iPhone зависает на черном экране. Итак, до этого момента ваше устройство показывало признаки перегрева или сбоев? По мере старения аккумуляторов Apple и длительного использования аккумулятор вашего iPhone становится менее эффективным. Когда батарея вашего iPhone начинает разряжаться, это может привести к нескольким другим проблемам, таким как неожиданное выключение, проблемы с черным экраном, когда ваш iPhone не включается, и т. д.

Проблемы с программным обеспечением

Запуск вашего iPhone с устаревшей версией программного обеспечения или отсутствие обновления приложений также может привести к серьезным проблемам, если ваше устройство не перезагружается. Следовательно, также рекомендуется регулярно обновлять ОС, чтобы ваш iPhone работал на последней версии iOS для бесперебойной работы.

Физический/водной урон

Другой распространенной причиной, по которой ваш iPhone не включается, является физическое повреждение или повреждение водой. Если вы используете модель iPhone, которая не является водонепроницаемой, и, к сожалению, контакт вашего устройства с водой или любой другой жидкостью может привести к повреждению внутренних компонентов. Если вы по ошибке уроните телефон в воду, бассейн или раковину, ваш iPhone может перестать отвечать на запросы.

Что делать если айфон не включается

Принудительный перезапуск

Force Restart — отличный обходной путь для исправления зависшего устройства. Итак, если ваш iPhone не включается после нажатия кнопки питания, вы можете попробовать принудительно перезагрузить устройство.

Чтобы принудительно перезагрузить iPhone X или более позднюю версию, выполните следующие действия:

Нажмите, а затем быстро отпустите кнопку увеличения громкости. Теперь нажмите и быстро отпустите кнопку уменьшения громкости вашего устройства iPhone. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится логотип Apple.

Подключите ваш iPhone к источнику питания

Ну да, если ваш iPhone не включается или ваше устройство зависает или не отвечает, вы можете попробовать подключить его к источнику питания. Подключите iPhone к розетке с помощью USB-кабеля и адаптера. Держите устройство подключенным к сети в течение примерно 20-30 минут, пока батарея не наберет достаточную мощность. Подождите некоторое время и посмотрите, появится ли на экране логотип Apple. Кроме того, попробуйте использовать другой USB-кабель или источник питания и посмотрите, решит ли это проблему.

Используйте приложение iTunes для восстановления вашего iPhone

А вот и наше следующее решение о том, как починить iPhone. Подключите ваш iPhone к ноутбуку или ПК с помощью USB-кабеля. Теперь запустите приложение iTunes на своем компьютере. И следующий шаг — проверить, определяется ли ваш iPhone приложением iTunes. Если вы видите логотип своего телефона в приложении iTunes, вы можете восстановить свое устройство, используя последнюю сохраненную резервную копию, чтобы перезагрузить телефон.

Обратитесь в службу поддержки Apple

Пробовали перечисленные выше решения и все еще не повезло? Что ж, похоже, проблема серьезнее, чем мы думали. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обратиться в службу поддержки Apple для получения дополнительной помощи. Это можно сделать на сайте — https://support.apple.com/ru-ru. Вы даже можете посетить ближайший магазин Apple Store, чтобы специалисты осмотрели ваше устройство. Технические эксперты могут провести мгновенную диагностику, чтобы вы могли узнать об основной проблеме. И да, убедитесь, что вы проверили гарантию, чтобы вы могли сэкономить несколько дополнительных долларов на ремонте оборудования.

Как принудительно выключить iPhone?

Айфон не выключается? Ну, принудительный перезапуск может помочь! Если у вас есть устройство iPhone с Face ID (iPhone X или новее), нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, нажмите и отпустите кнопку громкости, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится Apple.

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