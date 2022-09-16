iPhone 14 Pro: как отключить постоянно включенный дисплей

Недавно выпущенные iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14 Pro‌ Max оснащены некоторыми расширенными функциями, не включенными в остальную часть серии iPhone 14, включая постоянно включенный дисплей.

Всегда включенный дисплей — это, по сути, ненастраиваемая тонированная версия обоев экрана блокировки iPhone , виджетов и любых запущенных активных действий.

Apple смогла внедрить постоянно включенный дисплей в модели ‌iPhone 14 Pro‌ без существенного влияния на время автономной работы благодаря более энергоэффективной OLED-панели с переменной частотой обновления до 1 Гц. В дополнение к этому постоянно включенный дисплей также предварительно отображает отдельные кадры для элементов контента, которые предсказуемо изменяются, например время, и обновляет их только при необходимости.

Apple наметила несколько сценариев, в которых постоянно включенный дисплей автоматически отключается, например, если ваш iPhone лежит экраном вниз, телефон находится в кармане или сумке, включен режим «Фокус сна» или если вы носите Apple Watch и выйдите из комнаты, где находится ваш ‌iPhone‌. Apple заявляет, что постоянно включенный дисплей использует несколько сопроцессоров в чипе A16 Bionic для обновления дисплея с использованием «минимальной мощности», что делает дисплей «невероятно энергоэффективным».

Но, несмотря на то, что Apple реализует вышеуказанные решения, некоторые обозреватели iPhone 14 Pro‌ сообщают, что постоянно включенный дисплей оказывает незначительное, но заметное влияние на время автономной работы. Насколько сильно эта функция влияет на аккумулятор, по-прежнему трудно определить количественно, но если вы беспокоитесь о максимальном времени автономной работы вашего ‌iPhone‌ или если вас просто отвлекает постоянно включенный дисплей, вот как отключить эту функцию.

Как отключить постоянно включенный дисплей iPhone 14 Pro

Запустите приложение «Настройки». Прокрутите вниз и нажмите «Экран и яркость». Прокрутите вниз и выключите переключатель рядом с Always On.

Ваш ‌iPhone‌ теперь выключится, когда вы нажмете боковую кнопку, и останется выключенным, пока вы не нажмете его снова или не возьмете устройство в руки.