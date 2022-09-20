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iPhone 14 Pro: что делает Dynamic Island и как его использовать

Автор На чтение 3 мин Просмотров 4 Опубликовано
Содержание
  1. Что такое динамический остров и как он работает?
  2. Какие модели iPhone имеют динамический остров?
  3. Что может динамический остров?
  4. Динамический остров: выходные данные дисплея и оповещения
  5. Динамический остров: фоновые действия
  6. Могу ли я взаимодействовать с Dynamic Island?

Когда были анонсированы модели iPhone 14 Pro, Apple удивила многих своей инновационной интеграцией программных функций с вырезом в форме таблетки в верхней части экрана, который она называет «Динамическим островом». В этой статье объясняется, что он делает, как работает и как с ним можно взаимодействовать для выполнения действий.

Что такое динамический остров и как он работает?

В начале цикла слухов, до того, как был анонсирован iPhone 14 Pro, мы узнали, что Apple работает над альтернативой выемке , которая включает вырез в форме таблетки и вырез для дырокола для размещения аппаратного обеспечения камеры TrueDepth.

Только в конце августа, через неделю после того, как Apple разослала приглашения на мероприятия для iPhone , мы эксклюзивно сообщили , что эти вырезы будут выглядеть как одна непрерывная, более длинная форма таблетки, когда использовался iPhone 14 Pro, и что Apple также планировала интегрировать программное обеспечение. функции вокруг таблетки.

iPhone 14 Pro: что делает Dynamic Island и как его использовать

Как мы теперь знаем, на моделях ‌iPhone 14 Pro‌ пиксели дисплея вокруг того, что Apple называет «Динамическим островом», объединяют его в одну область в форме таблетки, которая меняет размер и форму для размещения различных типов предупреждений, уведомлений и взаимодействий, превращая его в своего рода центральный информационный центр.

Какие модели iPhone имеют динамический остров?

Динамический остров ограничен ‌‌iPhone 14 Pro‌‌ и ‌‌iPhone 14 Pro‌ Max. Стандартные модели iPhone 14 по-прежнему предлагают ту же отметку, что и модели iPhone 13.

Что может динамический остров?

Вот разбивка многих функций, которые может выполнять Dynamic Island.

iPhone 14 Pro: что делает Dynamic Island и как его использовать

Динамический остров: выходные данные дисплея и оповещения

  • Подтверждения транзакций Apple Pay
  • Индикаторы конфиденциальности при использовании микрофона или камеры
  • Передача файлов AirDrop
  • Статус подключения AirPods и время автономной работы
  • ‌iPhone‌ состояние зарядки и время автономной работы
  • Оповещения о низком заряде батареи
  • Беззвучный режим включен или выключен
  • Разблокировка Face ID
  • Блокировка/разблокировка автомобильным ключом
  • Разблокировка Apple Watch
  • NFC-взаимодействия
  • Соединения AirPlay
  • Изменения режима фокусировки
  • Быстрые действия
  • Режим полета / оповещения об отсутствии данных
  • Оповещения о SIM-карте
  • Аксессуары соединяются
  • Найти мои оповещения

Динамический остров: фоновые действия

  • Предстоящие и пошаговые маршруты на картах
  • Входящий звонок и продолжительность звонка
  • Оставшееся время воспроизведения песни
  • Активные таймеры
  • Спортивные результаты в прямом эфире
  • Сеансы SharePlay
  • Запись экрана
  • Записи голосовых заметок
  • Подключение к персональной точке доступа

Могу ли я взаимодействовать с Dynamic Island?

Можно взаимодействовать с определенными типами контента, отображаемого на Динамическом острове. Например, если он показывает что-то, связанное с фоновой активностью приложения, вы можете нажать на динамический остров, чтобы переключиться прямо в соответствующее приложение.

В определенных обстоятельствах, например при воспроизведении мультимедиа, вы также можете долго нажимать на динамический остров, чтобы вызвать виджет, содержащий элементы управления воспроизведением.

iPhone 14 Pro: что делает Dynamic Island и как его использовать

Dynamic Island также может отображать несколько фоновых действий одновременно, например, когда таймер отсчитывает время и когда вы слушаете музыку. Когда это происходит, остров разделяется на большую область в форме пилюли и меньшую круглую область, так что вы можете видеть и взаимодействовать с обоими действиями. Вы можете переключаться между ними и использовать их, как и в стандартном интерфейсе Dynamic Island.

В целом, Dynamic Island на моделях ‌iPhone 14 Pro‌ — это тип впечатляющей интеграции программного и аппаратного обеспечения, которым известна Apple, и способность сторонних разработчиков использовать его потенциал означает, что мы можем ожидать появления новых и неожиданных функций.

iPhone 14 Pro: что делает Dynamic Island и как его использовать

Кроме того, с выпуском iOS 16.1 позднее в 2022 году Dynamic Island также будет работать с интерактивными действиями в сторонних приложениях , так что впереди еще много интересного.

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