iPhone 14 Pro: что делает Dynamic Island и как его использовать

Когда были анонсированы модели iPhone 14 Pro, Apple удивила многих своей инновационной интеграцией программных функций с вырезом в форме таблетки в верхней части экрана, который она называет «Динамическим островом». В этой статье объясняется, что он делает, как работает и как с ним можно взаимодействовать для выполнения действий.

Что такое динамический остров и как он работает?

В начале цикла слухов, до того, как был анонсирован iPhone 14 Pro, мы узнали, что Apple работает над альтернативой выемке , которая включает вырез в форме таблетки и вырез для дырокола для размещения аппаратного обеспечения камеры TrueDepth.

Только в конце августа, через неделю после того, как Apple разослала приглашения на мероприятия для iPhone , мы эксклюзивно сообщили , что эти вырезы будут выглядеть как одна непрерывная, более длинная форма таблетки, когда использовался iPhone 14 Pro, и что Apple также планировала интегрировать программное обеспечение. функции вокруг таблетки.

Как мы теперь знаем, на моделях ‌iPhone 14 Pro‌ пиксели дисплея вокруг того, что Apple называет «Динамическим островом», объединяют его в одну область в форме таблетки, которая меняет размер и форму для размещения различных типов предупреждений, уведомлений и взаимодействий, превращая его в своего рода центральный информационный центр.

Какие модели iPhone имеют динамический остров?

Динамический остров ограничен ‌‌iPhone 14 Pro‌‌ и ‌‌iPhone 14 Pro‌ Max. Стандартные модели iPhone 14 по-прежнему предлагают ту же отметку, что и модели iPhone 13.

Что может динамический остров?

Вот разбивка многих функций, которые может выполнять Dynamic Island.

Динамический остров: выходные данные дисплея и оповещения

Подтверждения транзакций Apple Pay

Индикаторы конфиденциальности при использовании микрофона или камеры

Передача файлов AirDrop

Статус подключения AirPods и время автономной работы

‌iPhone‌ состояние зарядки и время автономной работы

Оповещения о низком заряде батареи

Беззвучный режим включен или выключен

Разблокировка Face ID

Блокировка/разблокировка автомобильным ключом

Разблокировка Apple Watch

NFC-взаимодействия

Соединения AirPlay

Изменения режима фокусировки

Быстрые действия

Режим полета / оповещения об отсутствии данных

Оповещения о SIM-карте

Аксессуары соединяются

Найти мои оповещения

Динамический остров: фоновые действия

Предстоящие и пошаговые маршруты на картах

Входящий звонок и продолжительность звонка

Оставшееся время воспроизведения песни

Активные таймеры

Спортивные результаты в прямом эфире

Сеансы SharePlay

Запись экрана

Записи голосовых заметок

Подключение к персональной точке доступа

Могу ли я взаимодействовать с Dynamic Island?

Можно взаимодействовать с определенными типами контента, отображаемого на Динамическом острове. Например, если он показывает что-то, связанное с фоновой активностью приложения, вы можете нажать на динамический остров, чтобы переключиться прямо в соответствующее приложение.

В определенных обстоятельствах, например при воспроизведении мультимедиа, вы также можете долго нажимать на динамический остров, чтобы вызвать виджет, содержащий элементы управления воспроизведением.

Dynamic Island также может отображать несколько фоновых действий одновременно, например, когда таймер отсчитывает время и когда вы слушаете музыку. Когда это происходит, остров разделяется на большую область в форме пилюли и меньшую круглую область, так что вы можете видеть и взаимодействовать с обоими действиями. Вы можете переключаться между ними и использовать их, как и в стандартном интерфейсе Dynamic Island.

В целом, Dynamic Island на моделях ‌iPhone 14 Pro‌ — это тип впечатляющей интеграции программного и аппаратного обеспечения, которым известна Apple, и способность сторонних разработчиков использовать его потенциал означает, что мы можем ожидать появления новых и неожиданных функций.

Кроме того, с выпуском iOS 16.1 позднее в 2022 году Dynamic Island также будет работать с интерактивными действиями в сторонних приложениях , так что впереди еще много интересного.