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Рекомендации по резервному копированию данных на iPhone, iPad и Mac

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Содержание
  1. iCloud
  2. Резервные копии Apple Watch
  3. Резервное копирование устройств iOS с помощью Mac
  4. Резервное копирование iPhone и iPad с помощью сторонних опций
  5. Внешние накопители для iOS-устройств
  6. Резервное копирование Mac с помощью Time Machine
  7. Резервное копирование вручную

Сегодня, 31 марта, отмечается Всемирный день резервного копирования — хороший повод проверить резервные копии вашего устройства. Даже при использовании высококачественных продуктов Apple важно регулярно выполнять резервное копирование. Ни одно устройство не работает безотказно все время, и помимо сбоя устройства существует множество сценариев, когда резервное копирование имеет решающее значение, например, при обновлении, авариях, ошибках, потере или краже. Давайте рассмотрим различные способы резервного копирования iPhone, iPad и Mac с помощью встроенных и сторонних опций, NAS и многого другого.

Как минимум важно иметь хотя бы одну резервную копию важной информации, но в идеале две или более копий. И чтобы быть полностью защищенным, вы хотите иметь хотя бы одну резервную копию своих данных за пределами офиса (с облачным сервисом, в сейфе банка, в доме друга и т. д.).

Ниже мы рассмотрим различные способы резервного копирования всех ваших устройств Apple, включая бесплатные встроенные опции, такие как iCloud и ваш Mac, а также более продвинутое стороннее оборудование и службы.

iCloud

Самый простой способ сделать резервную копию устройства iOS/iPadOS — через iCloud. В случае, если что-то случится с вашим устройством или вы обновите его, вы сможете легко восстановить все с помощью резервной копии iCloud.

Вот как проверить настройки резервного копирования iCloud:

  1. На iPhone, iPad и iPod touch перейдите в приложение «Настройки».
  2. Коснитесь своего имени вверху и выберите iCloud.
  3. Теперь нажмите «Резервное копирование iCloud».
  4. Коснитесь переключателя , чтобы включить резервное копирование iCloud, если оно еще не отмечено. Также вы можете увидеть последнюю успешную резервную копию iCloud под кнопкой «Создать резервную копию сейчас».

Рекомендации по резервному копированию данных на iPhone, iPad и Mac

После включения резервного копирования в iCloud ваш iPhone, iPad или iPod touch будет автоматически выполнять резервное копирование, когда он заряжается и подключается к сети Wi-Fi с заблокированным экраном. Также рекомендуется просмотреть, какие резервные копии у вас есть в iCloud, с помощью переключателей, показанных выше.

Одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это исчерпание хранилища iCloud. Apple бесплатно предоставляет 5 ГБ, но это не так уж и много. Apple предлагает 50 ГБ за 0,99 доллара в месяц и до 2 ТБ за 9,99 доллара в месяц. Возможно, также стоит проверить, может ли пакет Apple One сэкономить вам немного денег .

В разделе «Настройки» > iCloud нажмите «Управление хранилищем». Теперь вы должны увидеть «Изменить план хранения», выберите его, и вы увидите текущий план, на котором вы находитесь, и варианты обновления.

Резервные копии Apple Watch

Резервное копирование Apple Watch происходит автоматически вместе с резервным копированием iCloud iPhone. Резервное копирование также выполняется, когда вы отсоединяете Apple Watch от iPhone. На данный момент нет возможности вручную сделать резервную копию Apple Watch, как это делается с iPhone.

Резервное копирование устройств iOS с помощью Mac

Резервное копирование вашего iPhone, iPad, iPod с помощью вашего Mac сделать просто, но это означает, что вам нужно не забыть подключить его. Одним из преимуществ здесь является то, что ваши резервные копии iOS будут также сохранены с резервными копиями вашего Mac (Time Machine и т. д.). также.

  1. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля Lightning-USB.
  2. При появлении запроса выберите «Доверять этому компьютеру».
  3. В macOS Catalina и более поздних версиях откройте окно Finder.
  4. В macOS Mojave и более ранних версиях откройте iTunes (то же самое для ПК).
  5. Найдите свой iPhone на левой боковой панели и щелкните по нему (вверху слева рядом с элементами управления воспроизведением в iTunes).
  6. В середине экрана нажмите «Создать резервную копию сейчас». Вы можете проверить статус вашей резервной копии на боковой панели
  7. Нажмите кнопку извлечения рядом с iPhone, прежде чем отключать его от сети. Вы также можете изменить настройки резервного копирования по умолчанию в середине экрана (показано ниже), чтобы всегда выполнять резервное копирование всех данных вашего iPhone/iPad/iPod на ваш Mac при подключении.

Рекомендации по резервному копированию данных на iPhone, iPad и Mac

Резервное копирование iPhone и iPad с помощью сторонних опций

Популярной альтернативой резервному копированию вашего устройства iOS с помощью Finder/iTunes является iMazing для Mac/ПК. Вы получаете расширенные элементы управления, такие как возможность сохранять и экспортировать сообщения, управление рингтонами и более подробные настройки резервного копирования. iMazing предлагает бесплатную пробную версию и доступна за 49,99 долларов США за пожизненную лицензию .

Внешние накопители для iOS-устройств

Еще один удобный вариант резервного копирования iPhone, iPad и iPod touch — это флэш-накопители Lightning/USB-C, такие как устройства SanDisk iXpand.

Рекомендации по резервному копированию данных на iPhone, iPad и Mac

Устройства iXpand используют приложение iOS, которое позволяет им автоматически создавать резервные копии ваших фотографий, контактов и многого другого каждый раз, когда вы их подключаете. Вы также можете вручную управлять своими данными с помощью этих устройств. А если у вас есть iPad Air или Pro с портом USB-C, вы можете использовать их в качестве внешнего хранилища с помощью приложения «Файлы».

Резервное копирование Mac с помощью Time Machine

Это один из самых простых способов сделать резервную копию вашего Mac. Time Machine встроена в macOS и при подключенном диске создает ежечасные резервные копии за последние 24 часа, ежедневные резервные копии за последний месяц и еженедельные резервные копии за последний год.

Вы можете найти внешние диски емкостью 1 ТБ от Seagate и Western Digital примерно за 50 долларов. Более быстрые твердотельные накопители часто стоят более 150 долларов , а самые быстрые внешние накопители — диски Thunderbolt 3/4 — самые дорогие.

Если у вас есть проблема с вашим Mac и вам нужно вернуть свои данные, вы можете либо восстановить все, используя резервную копию Time Machine, либо войти в приложение Time Machine на своем Mac, чтобы восстановить отдельные файлы.

  1. При первом подключении внешнего диска macOS должна спросить, хотите ли вы использовать его с Time Machine.
  2. Чтобы вручную настроить параметры Time Machine, перейдите в «Системные настройки» > «Time Machine» (или щелкните значок в строке меню > «Открыть настройки Time Machine»).
  3. Убедитесь, что установлен флажок «Резервное копирование автоматически», а также включите значок Time Machine в строке меню для быстрого доступа, если он еще не
  4. Нажмите «Выбрать диск», чтобы добавить новый резервный диск (можно использовать несколько)
  5. Если у вас уже подключено несколько дисков, нажмите «Добавить или удалить резервный диск…».
  6. С помощью инструмента Time Machine в строке меню вы можете вручную запустить резервное копирование, просмотреть последнюю копию и многое другое.

Рекомендации по резервному копированию данных на iPhone, iPad и Mac

Резервное копирование вручную

Конечно, вы всегда можете вручную создать резервную копию любых важных данных, перетащив их на внешние диски или с помощью облачных сервисов, таких как iCloud Drive, Dropbox, Google Диск и т. д. Но обычно это не лучший вариант для использования в качестве основного резервного копирования. стратегия, так как вы должны помнить, что делаете это регулярно, и, вероятно, она не будет включать все ваши данные.

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