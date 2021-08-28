Инфографика — это визуализация сложных данных, с целью донести до аудитории сложную информацию наглядным образом.

Сам термин «инфографика» является сокращением от фразы «информационная графика». Инфографика помогает передавать сложную и подробную информацию в легко усваиваемом визуальном формате. Хорошо построенная инфографика использует изображение, данные и текст, чтобы рассказать убедительную и запоминающуюся историю.

Инфографика может помочь заинтересовать читателей, быстро предоставив много информации. Читатели могут принимать большие объемы данных намного быстрее, чем при чтении блока текста.

Где применяется инфографика?

Есть много причин для использования инфографики в SEO, особенно если вы заметили, что ею:

Легче поделиться : большие блоки текста и статистики не только трудно читать, но и с меньшей вероятностью будут опубликованы в Интернете, чем инфографика.

: большие блоки текста и статистики не только трудно читать, но и с меньшей вероятностью будут опубликованы в Интернете, чем инфографика. Легче читать : упрощение данных с помощью инфографики позволяет читателю сразу понять суть сообщения. Мало того, люди могут четко вспомнить ваше сообщение, поскольку его легко понять.

: упрощение данных с помощью инфографики позволяет читателю сразу понять суть сообщения. Мало того, люди могут четко вспомнить ваше сообщение, поскольку его легко понять. Дружественность к маркетингу : хотя брендинг не всегда является основной целью, значительное побочное преимущество инфографики заключается в ее способности транслировать ваш бренд и идентичность. Хорошо продуманная и увлекательная инфографика поможет идентифицировать вас как эксперта и мастера в своей области.

: хотя брендинг не всегда является основной целью, значительное побочное преимущество инфографики заключается в ее способности транслировать ваш бренд и идентичность. Хорошо продуманная и увлекательная инфографика поможет идентифицировать вас как эксперта и мастера в своей области. Сжатие содержания: инфографика преобразует длинные статьи, блоги или отчеты в кратко обобщенные, визуально улучшенные «снимки» информации.

Виды инфографики

Выбор дизайна для вашей инфографики напрямую связан с типом информации, которую вы хотите сообщить или уточнить. Обычно используемые типы инфографики включают:

Списки: эту инфографику следует читать в определенном порядке. Это позволяет читателю бегло перейти к важным деталям.

Сравнение: в этой инфографике сравниваются и сопоставляются важные темы. Их можно использовать, когда в сравнительном исследовании сравниваются два схожих предмета.

Географические: они обеспечивают визуальное представление региональных данных, например статистики переписи, целевых рынков или погодных явлений.

Статистические: в этих типах инфографики используются большие числа, которые выделяют основную мысль и могут быть выделены, чтобы привлечь внимание читателя.

Информационные: они отображают концепции эффективно и действенно, но не содержат данных.

Визуализация данных: для больших объемов данных диаграммы и графики могут передавать информацию в легко усваиваемой форме.

Хронология: эта инфографика изображает историю в историческом порядке. Когда важны даты и события, используйте этот тип, чтобы упростить чтение и отслеживание информации.

Интерактивная: вы можете использовать этот тип, чтобы привлечь внимание пользователей с помощью всплывающих окон, вопросов, а также видео- или аудиоплееров.

Создавая концепцию инфографики, выберите лучший способ передать вашу информацию в удобоваримой форме. Вам понадобится карта? Она должна быть интерактивной? Нужна ли диаграмма или линейный график? Эти вопросы могут помочь вам лучше понять, как представить вашу информацию вашей аудитории.

Как создать инфографику?

Прежде чем начать, убедитесь, что вы четко понимаете, чего хотите достичь , создавая инфографику.

Следующий шаг — определение того, что должна понимать ваша целевая группа . Если вы не можете выразить цель в одном-двух предложениях, инфографика просто не сложится.

Вот еще несколько советов при разработке инфографики:

Найдите идею

После того как вы определили тему и цель своей инфографики, теперь вы можете определить вопросы, на которые должна отвечать инфографика.

Первичный вопрос (также известный как «животрепещущая проблема») важен, поэтому не бойтесь тратить время на его правильное решение. Ваша инфографика должна отвечать или представлять ответы на вопросы вашего читателя с фактами и визуализацией.

Выберите правильный дизайн

После того как вы остановились на типе инфографики из нашего списка выше, выбор подходящего формата дизайна напрямую зависит от характера задаваемых вопросов и предлагаемых ответов.

Направлена ​​ли ваша предполагаемая инфографика на данные или она концептуальна? Вы делаете объявление или изучаете возможности?

Диаграммы во всех их формах, карты, временные шкалы, списки… имеет значение только то, что ваш макет соответствует тому, чего вы пытаетесь достичь.

Вы можете выбрать шаблон или основать свой дизайн на тысячах примеров, доступных в Интернете. Есть также множество учебных пособий, которые помогут вам начать работу.

Примеры инфографики

Сайты для создания инфографики

Canva

Canva остается одним из самых популярных инструментов онлайн-дизайна для создания маркетингового контента — от брошюр до рекламы, презентаций и т. Д. Его конструктор инфографики особенно пригодится, когда пришло время создать свою инфографику.

Воспользуйтесь преимуществами его бесплатных и платных элементов дизайна, таких как шрифты, изображения и дизайнерские палитры.

Пример инфографики из Canva:

Google Charts

Как и Canva, Google Charts — еще один отличный инструмент для разработки и распространения инфографики. В отличие от Canva, вы можете создавать и публиковать интерактивный инфографический контент на своем веб-сайте с помощью Google Charts. Это средство создания инфографики совершенно бесплатно и приятно настраивается.

Примеры инфографик из Google Charts:

Картограф

Этот бесплатный инструмент для создания инфографики на основе карт позволяет создавать интерактивные и визуальные карты без подключения к сторонним картографическим службам.

Благодаря большому количеству типов карт, доступных для использования, легко представить и поделиться представлением географических данных, особенно с помощью библиотеки Python и инструментов JavaScript от Kartograph.

Примеры:

Как придумать свою инфографику?

Полностью ознакомьтесь со своей целевой аудиторией . Здесь важен тон голоса, а также использование дизайна, который будет радовать глаз, и темы, которые могут заинтересовать ваши зрители.

Оригинальность — это король: в киберпространстве полно контента, поэтому сделайте свою инфографику уникальной для вас и вашего бренда.

Организация — королева: размещайте информацию по порядку, чтобы самое важное было вверху. Нарисуйте читателя и убедитесь, что беспорядок сведен к минимуму. Прежде всего, придерживайтесь своей основной темы.

Цвет не менее важен : цвета могут помочь передать концепции и могут направить зрителя к важным данным или тексту.

Найдите хороший баланс между текстом и визуальными элементами . Используйте значки, иллюстрации или изображения, чтобы заменить заголовки и разбить блоки текста. Использование нескольких разных шрифтов — необходимость в каждом хорошем макете.

Рассмотрите возможность использования интерактивных элементов. Популярная сегодня инфографика привлекает внимание интерактивными и анимированными элементами. Хотя с технической точки зрения это может быть немного сложнее, это стоит дополнительных усилий.

Ошибки, которых следует избегать при создании инфографики

Хотя при разработке инфографики не существует жестких или быстрых правил, есть некоторые камни преткновения, которые следует учитывать. Ваша инфографика не будет такой эффектной или эффективной, если:

Она выглядит так же, как и все остальные: онлайн-контент неумолимо заметен — слишком большой риск копировать чужую работу.

Она плохо спроектирована: противоречивые цвета и неразборчивые шрифты сделают вашу инфографику менее привлекательной.

Слишком много текста или он слишком длинный: всегда помните, что текст, который вы предоставляете, предназначен для конкретизации и улучшения визуальных эффектов. Сделайте его актуальным и лаконичным.

Содержание разбавлено: слишком много информации снижает оперативную эффективность тщательно отредактированной инфографики. Убедитесь, что вы включаете самую важную информацию, которую нужно знать вашим читателям.

Информация неверна: ваш контент должен быть не только точным, но и цитироваться. Представляя факты или данные, обязательно включайте свои источники в свою инфографику.

Вдохновляться идеями можно в Пинтерест, а также на сайте www.malofiejgraphics.com.

Этот материал был переведен и переработан с исходного сайта www.semrush.com.