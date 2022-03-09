Ваш смартфон, несомненно, ваш лучший друг. Но он полагается на информацию о ваших контактах, чтобы функционировать должным образом и поддерживать связь с друзьями и семьей. Но что, если вы обнаружите, что некоторые из ваших контактов отсутствуют, как вы собираетесь связаться с этими людьми? Я надеюсь, что у вас есть привычка делать резервные копии, и вы сохранили один из ваших контактов в файле VCF. Это руководство поможет вам восстановить контакты на Android и при необходимости сделать резервную копию с помощью приложения Duplicate Contacts Fixer & Remover.

Как восстановить контакты на Android-смартфонах

Загрузите Duplicate Contacts Fixer & Remover из магазина Google Play После загрузки и установки приложения запустите его, нажав на созданный ярлык. Появится экран с предложением перейти на Premium. Вы можете выбрать «Продолжить с рекламой» и использовать приложение бесплатно со случайной рекламой или двумя, которые будут появляться. Теперь вам нужно будет предоставить соответствующие разрешения, нажав кнопку «Разрешить» в следующем запросе. Когда приложение запускается в первый раз, оно отображает запрос на создание резервной копии существующих контактов. Выберите «Да», если вы хотите еще нажать «Нет». Загрузится основной интерфейс, содержащий список ваших контактов, отсортированных по категориям Google, Phone, WhatsApp, Sim и т. д. Нажмите на меню гамбургера в левом верхнем углу и выберите «Резервное копирование/восстановление» в параметрах меню. Отобразится список файлов резервных копий ваших контактов. Вы можете поделиться, удалить или импортировать/восстановить контакты на устройствах Android.

Каковы преимущества использования средства исправления дубликатов контактов?

Это приложение поможет вам управлять телефонными контактами за считанные минуты, быстро распознавая дубликаты. Он ищет все доступные списки контактов, а также любые отсутствующие контакты. Несколько подключений имеют одинаковое имя, но разную информацию, например адреса электронной почты , номера телефонов и номера WhatsApp.

Восстановить одним щелчком мыши

Поскольку это не безвозвратный процесс, доверять приложению просто. Восстановить удаленные контакты появляется при открытии боковой панели из Главного меню. Эта опция сохраняет все ваши удаленные контакты из разных папок. Вам никогда не придется беспокоиться, если вы забудете снять флажок с контакта.

Позволяет сделать резервную копию

Одной из отличительных особенностей является резервное копирование/восстановление, которое можно найти в разделе «Безопасность» главного меню. Когда вы нажимаете кнопку, файл .vcf создается и сохраняется на вашем телефоне. В любой момент вы можете сделать резервную копию, которая будет сохранена как новый файл. Найдите файлы в той же папке и отправьте их своим друзьям по электронной почте, WhatsApp или облачному хранилищу.

Простой импорт

С помощью Duplicate Contacts Fixer вы можете импортировать резервные копии файлов контактов на свой телефон.

Контакты объединены

Если у вас много записей под одним и тем же именем, они будут идентифицированы и сгруппированы. Вы можете сохранить свой адрес электронной почты в одной папке, а номер телефона в другой. Вы сможете объединить их в один.

Сохраняет вашу конфиденциальность

Одной из самых привлекательных особенностей Duplicate Contacts Fixer является то, что он никогда не сохраняет информацию о пользователе на своих серверах. Эта политика конфиденциальности освобождает пользователя, поскольку все отсканированные, сохраненные и удаленные контактные данные сохраняются на самом устройстве.

Duplicate Contact Fixer and Remover — это комплексное решение для управления вашими контактами. Это приложение можно загрузить из магазина Google Play для устройств Android и из магазина приложений для пользователей iPhone, чтобы исправить дубликаты. В настоящее время его можно использовать с рекламой бесплатно, если вы не хотите выбирать премиум-версию.