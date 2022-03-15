Как найти свой телефон Android с помощью Google Find My Device

Телефоны настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что если вы вдруг не можете найти свой телефон, это может стать настоящей травмой — неважно, оставили ли вы его в такси, случайно выронили из кармана или потеряли под ногами. кровать. Если у вас есть телефон Android, вы можете использовать функцию «Найти мое устройство», чтобы (надеюсь) найти свой телефон.

«Найти мое устройство» зависит от двух включенных вещей: самой функции (конечно) и службы определения местоположения Google. Кроме того, телефон также должен быть включен и зарегистрирован в учетной записи Google.

Функция «Найти мое устройство» является частью стандартной ОС на Pixel и некоторых других телефонах Android и обычно включена по умолчанию. Имейте в виду, что некоторые модели Android могут предлагать другое приложение; например, телефоны Samsung имеют собственное приложение Find My Mobile .

Если вы хотите использовать функцию «Найти мое устройство» от Google, вы можете проверить, не является ли она частью версии Android вашего телефона.

Перейдите в «Настройки» > «Безопасность» и найдите «Найти мое устройство».

Если приложение есть в списке, но оно выключено, коснитесь его и включите с помощью переключателя.

Если у вас нет приложения Google, но вы хотите использовать его вместо приложения, которое установил ваш производитель, или если вы хотите использовать планшет Android, а не компьютер, чтобы найти свой телефон или часы, вы можете перейти на Play Store и установите приложение Google Find My Device.

Затем вы можете проверить, включено ли местоположение:

Зайдите в настройки телефона и найдите «Местоположение». Прямо под заголовком будет указано, включена она или нет. Если он выключен, нажмите «Местоположение» и включите его. Вы также можете проверить, какие приложения имеют доступ к вашему местоположению и какие недавно использовали его. Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, чтобы настроить этот параметр, нажмите «Разрешение на определение местоположения приложения» , чтобы настроить параметры разрешения на определение местоположения.

Теперь все готово. Если вы не можете найти свой телефон, просто перейдите на страницу поиска Google и введите «Найти мое устройство». Вы получите список устройств, которые вы зарегистрировали в Google; выберите тот, который вы хотите найти. Выбери один.

Вы попадете на страницу «Найти мое устройство», где будет указано имя вашего телефона, время последней проверки связи (и имя используемой сети Wi-Fi) и текущий уровень заряда батареи. Карта Google покажет, где в последний раз находился ваш телефон.

После того как вы нашли свое устройство, в левой части экрана появятся три варианта. Что вы выберете, зависит от того, чувствуете ли вы, что устройство находится в безопасном месте или нет. Вы сможете:

Пусть устройство воспроизводит звук (обычно мелодию звонка) в течение пяти минут, чтобы вы могли его найти. Заблокируйте устройство и выйдите из своей учетной записи Google, чтобы ваши данные были в безопасности, пока вы идете за ними (рекомендуется, если, скажем, вы оставили их в такси или ресторане). Сотрите устройство. Это для тех случаев, когда вы достаточно уверены, что он был украден и его невозможно вернуть; после этого вы не сможете найти свое устройство, но ваш контент больше не будет на нем.

Тем временем на телефоне появится уведомление о том, что он был обнаружен.